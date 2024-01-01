Чувашские ходоки удачно выступили на ярославской земле

Воспитанники республиканской спортшколы олимпийского резерва № 8 имени Е. Николаевой завоевали четыре медали на всероссийских соревнованиях в помещении по спортивной ходьбе, которые завершились в Ярославле. Конкуренция была серьезной. На счету представителей Чувашии сразу две награды на дистанции 3000 метров среди девушек до 14 лет — победительницей стала Кристина Константинова, а второе место заняла Виктория Черныш. У юношей в аналогичной возрастной категории «золото» на счету Михаила Тарасова, сообщили в Минспорта Чувашии. Также золотую награду на дистанции 5000 метров завоевал Игорь Ефремов в группе спортсменов до 16 лет.