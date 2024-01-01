О батыревцах и канашцах — на всю Россию

Глава Батыревского муниципального округа Рудольф Селиванов и глава города Канаша Виталий Михайлов вчера стали гостями телестудии выставки «Россия» на ВДНХ. Делегаты из Чувашии участвуют во Всероссийском муниципальном форуме «Малые города — сила России!», который собрал свыше семи тысяч муниципальных служащих из всех регионов страны. Мероприятие проводится по поручению Президента Владимира Путина и посвящено вопросам цифровизации в управлении территориями, сохранению традиций и ценностей и другим актуальным темам. Как сообщает телеграм-канал «Чувашия благодарит», в интервью чиновники из республики обсуждали вопросы, связанные с поддержкой малых городов, говорили о достижениях своих муниципалитетов в прошлом году, а также о задачах на новый, 2024 год.