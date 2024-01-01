«Уши развесьте»: «Бременские музыканты» делают кассу на нашей ностальгии

Главная киноинтрига первых недель нового года — какой фильм станет лидером проката: «Бременские музыканты» или «Холоп 2»? Показ стартовал одновременно — 1 января, но первым миллиард рублей собрал именно «Холоп 2». Для этого хватило трех дней. 4 января планку преодолели и «музыканты», но опередить второго «Холопа» им пока не удается. Момент второй: сможет ли сиквел про перевоспитание мажоров побить рекорд первого фильма, который вышел четыре года назад и собрал в России 3 млрд 73 млн рублей?

Режиссер — Алексей Нужный,

продолжительность — 1 час 56 минут,

место съемок: Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Дагестан

У обеих картин хороший бэкграунд: до появления «Чебурашки» именно «Холоп» возглавлял рейтинг самых кассовых российских фильмов последних лет, «Бременские музыканты» в представлении вообще не нуждаются, это один из любимейших мультфильмов советского времени. На основе либретто Василия Ливанова и Юрия Энтина поставили музыкальные сказки многие региональные театры, в том числе Чувашский государственный театр оперы и балета. На его сцене «Бременские музыканты» успешно идут с 1996 года. И на это воскресенье назначен очередной спектакль.

Впрочем, вышедший в 2000 году фильм Александра Абдулова про новые приключения бродячих артистов провалился в прокате. Многие зрители сейчас даже и не вспомнят, что он вообще был снят. Там замечательный актерский состав: отец и сын Янковские сыграли молодого и стареющего Трубадуров, Михаил Пуговкин — Короля, Анастасия Вертинская — Разбойницу, Спартак Мишулин — Сыщика. А еще снимались отец и сын Лазаревы, Збруев, Ярмольник, Адабашьян, Глузский, Фарада, но ни вся эта звездная россыпь, ни песни Гладкова и Энтина в исполнении Долиной, Шевчука и группы «На-на» не помогли фильму завоевать любовь зрителей. Может, потому, что ничего сказочного в той картине не было? Осталась в памяти лишь Вертинская, отплясывающая на танке, в кожаном плаще, фуражке и черных колготках: «Не желаем жить по-другому!»

И вот новый фильм. Производящий яркое первое впечатление, но, к сожалению, рассыпающийся, как карточный домик, при детальном анализе. Он рассчитан больше на детей, но это не значит, что маленькому зрителю можно «впарить» любую чушь. Как тут не вспомнить актера и режиссера Ролана Быкова, который говорил, что для детей нужно снимать так же, как для взрослых, только лучше.

Лучше бы животные молчали

Все было мило и хорошо до того момента, пока Трубадур не встретил бременских музыкантов. Глядя на эти морды-маски, сквозь которые на нас смотрят человеческие глаза, закрадывается вопрос: а это точно фильм для аудитории 6+? Ну ладно, художника (по костюмам) обидеть может каждый, он, художник, так видит, но с исполнителями-то что случилось? Зачем они так чудовищно разговаривают? Почему животные Осел, Пес, Кошка и Петух — такие нелепые и глупые? Почему нельзя было сделать их обаятельными, располагающими к себе? Помните Боярского в роли Волка в советском мюзикле 1976 года «Мама»? Он там главный злодей, но какое море обаяния!

Трубадуру (Тихон Жизневский) животные просто навязались, вцепились в него, потому что без человека никто не воспринимает их музыку всерьез. И обращаются они к нему «Человек». Что заставило эту четверку считать, что они музыканты, и выступать вместе? Трубадур даже не поинтересовался историей возникновения этого «коллектива». Если судить по Кошке (Ирина Горбачева), мечтающей разбогатеть, они держатся вместе, чтобы заработать. А где же тогда этот дух свободного творчества, воспетый в мультфильме: «Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы»?

Внутри четверки тоже не все гладко. Кошка достаточно высокомерна, она явный лидер, манипулирующий остальными: неуклюжим Ослом (Дмитрий Дюжев), Псом (Аскар Нигамедзянов), мечтающим не о музыке, а о том, чтобы найти хозяина и стать домашним, и самовлюбленным картавым Петухом (Роман Курцын), отчего-то возомнившим себя драконом. То есть со стороны отца у него были драконы, а вот мама оказалась обычной курицей. При этом они униженно утверждают, что животные не умеют мечтать — это прерогатива тех, у кого лица, а не морды. И Трубадура они выбрали в лидеры, потому что «он первый, кто обращался с ними не как с животными».

«Много нелогичности и натянутости в сюжете. Про живность соглашусь — переборы очевидны. Хотя общие посылы позитивны», — поделился впечатлениями Владимир Петров, художественный руководитель и главный дирижер Концертного духового оркестра Чебоксар, посмотревший фильм в первые дни нового года.

Любовь зла, полюбишь и Трубадура

В целом идеи заложены хорошие. Мы потому и любим сказки, что они пробуждают в нас лучшие качества, а авторам дают возможность эзоповым языком рассказать о проблемах общества. Одна из идей — «эффект банки с солеными огурцами».

Если бы маленький Трубадур, попав к разбойникам под предводительством Атаманши (Мария Аронова), с ними и остался, то понятно, каким огурцом бы стал. Так что даже хорошо, что его заточили в тюрьму. Но сколько он в ней просидел, что вышел уже совсем взрослым — 10 или 15 лет? На месте Короля любой родитель не захотел бы отдать дочь замуж за бывшего зэка. И бедность тут ни при чем.

А что в нем нашла Принцесса (Валентина Ляпина)? Между ними пропасть по уровню развития: она все-таки девушка образованная, а он? Чему могла научить его тюрьма? Где химия между главными героями? Полюбить его за голос Магомаева, как в мультфильме, Принцесса здесь не могла: Трубадуру в тот момент не пелось. Ее, сбежавшую из дворца, он воспринял поначалу в штыки. Из них получились бы хорошие, веселые друзья, но в пару они почему-то не складываются. И фильму как будто не хватило времени показать нам сцены, где она оценила его, а он — ее. Потому есть ощущение, что Трубадур оказался раком на ее скучном дворцовом безрыбье, где и глаз положить не на кого. Был бы у Принцессы выбор, шансы Трубадура растаяли бы, как луч солнца золотого в сумерках.

У Принцессы мечта — выступить на музыкальном фестивале где-то в горах. Как она о нем вообще узнала, если никуда не выходит из дворца? Ну, хоть бы афишу этого грандиозного события где-то в Бремене повесили и мельком нам показали. Наверное, самая романтическая и лирическая сцена в фильме: Трубадур и Принцесса теплым вечером на пустой неосвещенной сцене под открытым небом… Но всю идиллию нарушает выследивший их Сыщик (Константин Хабенский).

Вообще фильм больше лирический, чем юмористический. По-настоящему смешных шуток в сценарии не прописали. Вызывает улыбку только «королевский пендель», которым из города выдворяют тех, кто пришелся Королю не по нраву.

Огрехи сценария

Совершенно неожиданный и непонятный поворот с Сыщиком, который вдруг начинает помогать Трубадуру. То есть такой герой-перевертыш: с темной стороны он вдруг переходит на светлую. Это вызывает недоумение, ощущение подвоха, и доверие к нему тут же пропадает. Нет никакой логики и в эпизоде, когда Петух с участниками фестиваля приходит освобождать город от захвативших его разбойников — как они вообще узнали, что друзья попали в беду? И с чего вся эта банда должна была испугаться Петуха?

Ради масштабных натурных съемок на Кавказе создатели фильма махнули рукой на географию: Бремен-то не в Альпах, он на севере Германии, под Гамбургом, там таких гор со снежными шапками и зеленых лугов нет. Но, тем не менее, визуально фильм получился красивым и ярким. Бремен выглядит действительно сказочным, похожим на средневековые маленькие европейские города.

Одну из главных фраз в фильме произносит Трубадур, обращаясь к атаманше Луизе: «Рядом с тобой я превратился в чудовище!» И это как раз к тому «с кем поведешься». Предводительница разбойников пытается ему помочь вернуть Принцессу, но только на свой лад. И получается, что в новой истории главным антагонистом Трубадура стал не Король, а именно Атаманша. К счастью, у парня была прекрасная мама в исполнении Юлии Пересильд, просившая его всегда петь от чистого сердца. Жаль, что создатели кино решили попрощаться с этой героиней чуть ли не на пятой минуте фильма, но Трубадур будет вспоминать ее постоянно: «Мое сердце было наполнено местью, я обманом хотел добиться любви. Мама, прости меня!»

Для фильма Максим Фадеев написал новую музыку и новые песни, в некоторых эпизодах они вплетены в старые, но, увы, запомнить тексты совершенно невозможно. Смысл их в том, что песню бременские музыканты сочиняют прямо на ходу. С одной стороны, это здорово, что фильм разнообразили новыми композициями, что актеры пели сами, но с другой — по качеству они явно проигрывают тем, что были написаны в конце 1960-х и остаются любимыми до сих пор.

Обидно, что небольшие в общем-то огрехи, которые легко было исправить как на этапе сценария, так и съемок, не дают возможности восхититься фильмом. Несмотря на активную рекламу, удачный выход в новогодние каникулы, расчет на семейную аудиторию, что всегда увеличивает кассу, «Бременские музыканты» и близко не подберутся к «Чебурашке» с его пробивающим экран обаянием и крепко сбитым сценарием с большим числом смысловых пластов. Пересматриваешь прошлогодний фильм и подмечаешь все новые детали. Про музыкантов же многие зрители пишут в отзывах, что это зрелище на один вечер, и вряд ли когда-нибудь они будут смотреть его снова, в отличие от советского мультфильма. Так что «Бременские музыканты» Ливанова и Энтина, с одной стороны, помогли фильму Алексея Нужного собрать миллиарды рублей, но, с другой, так и остались неким эталоном, с которым мы невольно будем сравнивать все последующие постановки.