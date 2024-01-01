ВЛАДИМИР ПУТИН,

Президент России:

«…Принципиальным является то, что мы не просто сохранили экономику страны, не позволили ее разрушить, на что противник рассчитывал. Это же не Украина рассчитывала разрушить нашу экономику, она не в состоянии этого сделать. Она сама полностью разрушена уже, там ничего не осталось, существует только на подачки. Все ездят, руководители, с протянутой рукой, клянчат лишний миллион долларов. У нас совершенно другая ситуация. Мы отыграли падение и вперед ушли. Это говорит о том, что экономика устойчиво функционирует. Все думали, что предприятия остановятся, поскольку перестали поставлять нам комплектующие, — ничего, оказывается, все можно. Да, проблемы создали, но тем не менее они преодолеваются. Как это ни покажется странным, несмотря на то, что мы находимся в состоянии вооруженного конфликта, а все основные показатели жизнеспособности, эффективности страны, они возросли. И это, наверное, самый важный показатель состояния России».