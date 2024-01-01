В новом году социальная инфраструктура Чувашии серьезно преобразится

В рамках реализации Республиканской адресной инвестиционной программы в 2024 году планируется завершить строительство значимых объектов в сфере образования, здравоохранения, спорта и культуры. Об этом рассказал Глава Чувашии Олег Николаев в своем телеграм-канале.

В нынешнем году должно завершиться строительство трех концессионных школ – на 825 мест в Кугесях Чебоксарского округа, на 1400 мест в районе «Солнечный» Чебоксар и на 1100 мест в микрорайоне «Никольский» Новочебоксарска. Также достроят школы в столичном микрорайоне «Университетский-2» и в деревне Бахтигильдино Батыревского округа.

В 2024 году будут введены в эксплуатацию детский сад в деревне Москакасы Моргаушского округа, а также поликлиника Канашской ЦРБ в селе Шихазаны. Если говорить о спортивных объектах, то в рамках адресной инвестиционной программы ожидается окончание строительства лыжероллерной трассы в Центре зимних видов спорта и крытого футбольного манежа на столичном стадионе «Труд». Также в республике откроются новые дома культуры в деревнях Ойкас-Кибеки Вурнарского округа, Верхнее Аккозино Красночетайского округа, Ядрино Ядринского округа на 49 мест и в деревне Бакашево Батыревского округа на 100 мест.

Важно отметить, строительство индустриальных парков в Новочебоксарске и Батыревском округе, а также нового корпуса Атратского дома-интерната в Алатырском округе.

Планируются начать работы по возведению нового спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном в спортшколе олимпийского резерва №9 по плаванию, детских садов на 160 мест в ЖК «Самоцветы» в деревне Аркасы Чебоксарского округа и на 340 мест в «Новом городе», поликлиники в Моргаушах.