Машины, квадрокоптер и мешки с чесноком

Перед новым годом наши бойцы получат очередную большую посылку из родной республики. Вчера в зону СВО отправлена новая партия груза для чувашского полка, собранного фондом «Перле».

Среди нужных солдатам-землякам вещей — закупленные фондом приборы ночного видения (очки и монокуляры), ночные тепловизионные прицелы и квадрокоптер от АО «ЭЛАРА», автозапчасти и лекарства от ЧРОО охотников и рыболовов «Канашское», 20 маскировочных сетей и коробки с влажными салфетками от Союза женщин Чувашии.

«Автопассажирами» поедут на передовую две автомашины «Нива» для наших бойцов. Одну из них приобрел депутат Госдумы Анатолий Аксаков по просьбе новочебоксарского «коллеги», депутата горсобрания, а ныне участника СВО Григория Михайлова — бывший десантник, участник боевых действий в Дагестане и Чечне был мобилизован осенью прошлого года. По словам Михайлова, была у них в части машина, да ракетой ее уничтожило. А «Нива» для бойцов в самый раз — удобная, везде проедет.

Причем только автомобилем дело не ограничится. «Берем с партийцами шефство над 9-й ротой Михайлова, где воюют в основном наши ребята из Чувашии, будем обеспечивать их всем необходимым», — написал Аксаков в своем телеграм-канале.

Загрузили в фуры и доски со стройматериалами от канашских волонтеров, и новогодние письма с поздравлениями от чебоксарских школьников, и восемь мешков ядреного чувашского чеснока от пожелавшего остаться неизвестным чебоксарского предпринимателя. Отдельным большегрузом на передовую доставят 20 кубометров леса — от Духовного управления мусульман и батыревских лесозаготовителей.

Кстати, груз, отправленный из Чувашии, предназначен не только бойцам. Минтруда республики приготовило подарки для Мариупольской общественной организации инвалидов — одежду, средства гигиены, кресла-коляски, книги и канцтовары.