В Чувашии обновят видеокамеры комплекса «Безопасный город»

Все муниципалитеты до 15 апреля должны разработать техническое задание и проектную документацию на проведение работ по модернизации устаревших камер видеонаблюдения, установке дополнительных видеокамер. Такое поручение дал Глава Чувашии Олег Николаев на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка, на котором обсуждалось развитие в городах и муниципальных округах аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Процесс приобретения камер наблюдения Олег Николаев считает целесообразным организовать через единую закупку на всю республику — чтобы был единый подрядчик и планово работал в этом направлении. «А затраты, — отметил он,— надо разделить. Допустим, установку и закупку оборудования профинансируем из республиканского бюджета, а содержание и иные затраты — за счет муниципалитетов».

По словам Главы Чувашии, на местах должны увеличить объем финансирования на развитие и модернизацию муниципальных систем уличного видеонаблюдения на 2024 год. Должна быть продолжена и работа по подключению видеокамер с объектов с массовым пребыванием граждан к АПК «Безопасный город».

КСТАТИ

По данным МВД по Чувашии, правоохранительный сегмент АПК «Безопасный город» в республике представлен 4229 камерами видеонаблюдения, изображения с которых выведены в дежурные части территориальных органов внутренних дел. За 11 месяцев 2023 года с помощью АПК «Безопасный город» раскрыто 61 преступление.