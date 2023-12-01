В Сургуте издали книгу и альбом колыбельных

Чувашский национально-культурный центр «Тусл¸х» (Дружба) на средства гранта администрации города Сургута реализовал проект «Колыбельные истории», в который вошли музыкально-поэтические произведения народов, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе. Это песни на русском, киргизском, хантыйском, ногайском и чувашском языках.

По словам председателя чувашского национально-культурного центра «Тусл¸х» Татьяны Толстовой, идея проекта — объединить людей разных национальностей. Кропотливая работа велась несколько месяцев, изучались традиции, связанные с рождением и воспитанием детей. В Сургуте проживают десятки народов. Вопрос сохранения родных языков, культуры, обычаев весьма актуален. «Нам хотелось, — говорит председатель чувашского центра «Тусл¸х», — создать такие условия и ситуации, в которых младшее поколение прислушается к старшему, воспримет знания и опыт. Нас вдохновляла и «грела» работа над изданием книги и музыкальным альбомом».

Инициаторы «Колыбельных историй» взаимодействовали с представителями национальных объединений, устраивали встречи детей с бабушками и мамами. Взрослые женщины рассказывали о том, как укладывать ребеночка в колыбель, правильно пеленать, укачивать, какие песни петь, как оберегать своего малыша.

Активное участие в проекте также приняли студенты Сургутского института экономики, управления и права, которые разработали дизайн-макет и иллюстрации книги.

Поликультурный проект «Колыбельные истории» получил положительные отклики. «Этот проект — особенный, потому что мы все выросли на добрых колыбельных историях, на добрых колыбельных песнях, — сказала, к примеру, руководитель Марийского национально-культурного центра «Марий ушем» (Союз мари) Раисия Сунгурова. — Мы надеемся, что проект продолжит свою работу. Он, действительно, нужный, добрый, актуальный».