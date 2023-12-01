В Чувашии зарегистрировано более 53 тысяч самозанятых

Прирост за последний месяц составил две тысячи человек, сообщает пресс-служба Минэкономразвития республики.

По данным федерального Минэкономразвития, численность таких бизнесменов в стране достигла 9 млн человек, что на 37% больше прошлогоднего. Более половины самозанятых моложе 35 лет, 23% из них — младше 25 лет. При этом число предпринимателей до 25 лет увеличивается из года в год. Примечательно также увеличение доли женщин — с 39% в 2020 году до 45% в нынешнем.

Более 90% от всех сфер деятельности занимают услуги (недвижимость, отделка квартир, ремонт бытовой техники), остальное — производство продукции. Все больше желающих заняться услугами, связанными с животными, — передержка, кинология, дрессировка. Также ширятся ряды мастеров и ремесленников.