Спортсменка, чемпионка, отличница

В свои 18 лет воспитанница спортшколы олимпийского резерва № 9 Мария Мамаева штурмует подиумы престижных турниров, добиваясь отличных результатов на соревнованиях по плаванию среди спортсменов с нарушением зрения.

Недавно девушка привезла из Раменского (Московская область) шесть золотых наград с первенства страны и еще два «серебра» — с Кубка России. Маша обладает огромной силой воли, несгибаемым характером. Однако успехов могло и не быть без постоянной поддержки со стороны ее главной болельщицы мамы Веры Васильевны и тренера Геннадия Ясько, уроженца Донецка.

После успешных соревнований в Подмосковье Мария продолжает усиленные тренировки. С теплотой и трепетом за каждым гребком спортсменки следит ее наставник. Из-за дефекта со зрением девушка не может ориентироваться в пространстве. Во время заплывов, чтобы Маша поняла, где находится бортик бассейна, Геннадий Владимирович опускает в воду длинную палку с мягким сферическим наконечником.

Родилась Маша в городе Братске (Иркутская область), потом ее семья перебралась в Москву, здесь девочка посещала специализированный детский сад. Однако мама давно задумывалась о том, чтобы найти более спокойное место для жизни. В итоге семья переехала в Чебоксары, где Маша уже пошла в школу и познакомилась с плаванием. «Я занимаюсь плаванием с 14 лет. Все началось с того, что мне предложили от школы поучаствовать во всероссийской спартакиаде. Тогда я проплыла в первый раз и поняла, что это мое. Мне нравится ощущение воды, — говорит Мария Мамаева. — Волнение во время соревнований бывает, но я стараюсь с ним бороться».

Кстати, помимо плавания Мария занималась настольным теннисом и побеждала в различных школьных и городских соревнованиях среди незрячих. Спорт помогает девушке эффективно осваивать школьную программу: она учится на пятерки и готовится к сдаче ЕГЭ. Кстати, планирует поступать в Чувашский государственный педуниверситет. Также девушка окончила музыкальную школу по классу «Академический вокал» и «Фортепиано». Мария активно изучает английский язык.

«Наша жизнь кипит и бурлит. Я каждый день сопровождаю Машу на тренировки (в день бывает и по два занятия). Еще в следующем году ЕГЭ — стараемся успевать везде, — рассказывает мама Вера Мамаева. — Я очень благодарна, что нам предоставили комфортные условия. Хорошее отношение, поддержка тренера — везде помогают. Очень приятно заниматься в «Спартаке» — чистота, порядок. Здесь создана доступная среда для лиц с ограниченными возможностями».

Важную роль в успехах Марии сыграл тренер Геннадий Ясько, который переехал в Чувашию вслед за сыном Иваном, выступавшим за хоккейную команду «Сокол». У Геннадия Владимировича сложился отличный тандем с воспитанницей — они понимают друг друга с полуслова. Ведь во время заплывов любимый наставник — глаза Маши, которые направляют ее.

«Основные принципы теории и методики спорта заключаются в том, что спортсмену можно все объяснить через рассказ и показ. В данном случае показ отсутствует, остается рассказ. Я изощряюсь и выдумываю, как объяснить технические тонкости, — сообщил Геннадий Ясько. — У Маши есть один важный плюс — она очень чувствительный человек. Когда я ей объясняю, она старается перенести ощущения на движения в воде. Машу не нужно мотивировать, она очень упорная — всегда стремится к достижению цели, всегда пытается добиться своего».

Сегодня спортсменка с помощью тренера осваивает новый элемент в плавании — прыжок со стартовой тумбы. Мария старается усовершенствовать свои навыки и умения. И у нее очень хорошо получается!

К СВЕДЕНИЮ

После успешного выступления на Летних играх паралимпийцев в Нижнем Новгороде, где Мария Мамаева завоевала две «бронзы», спортсменку зачислили в состав сборной России по плаванию среди незрячих.