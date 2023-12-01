Фанаты рисуют плакаты, а пенсионеры слушают Басту

Гастроли музыкантов и певцов не только повод увидеть вживую любимых артистов. Их концерты дают возможность встретиться с давними друзьями и познакомиться с новыми людьми, которые разделяют твою страсть к музыке.

Местные поклонники, приезжавшей в ноябре в Чебоксары поп-рок-группы «тринадцать карат» (именно так пишется ее название), встретились еще за неделю до концерта. Собрались они, чтобы поддержать проект тюменских фанатов.

Суть его такова. Жители каждого города, в который приезжает группа, рисуют плакат, а затем снимают короткое видео на концерте группы Александра Ясюкевича, которое затем покажут вместе с похожими роликами в Тюмени. Поклонников группы, собравшихся на встречу, я раньше знала только по переписке в интернете. Но практически сразу они стали мне как родные. Мы провели четыре часа в полной идиллии — рисовали плакат, слушали треки группы, обсуждали релизы музыкантов и ели пиццу. Хранить плакат доверили мне. Через неделю, придя с ним на концерт, я познакомилась еще с несколькими фанатами группы, они поддержали нашу инициативу и мы быстро сняли видеоролик.

А после концерта новые друзья поделились впечатлениями.

«Это так здорово — увидеть любимого музыканта и познакомиться с людьми, к которым можно обратиться за помощью, — рассказала ученица Большекатрасьской средней школы Аня Александрова. — На концерте одна девочка отдала мне свой повербанк до конца мероприятия. Доверилась незнакомке!»

Впечатлен новыми знакомствами был и студент Чебоксарского электромеханического колледжа Андрей Галахов: «Я так рад, что встретил здесь доброжелательных, интересных, умных людей, с которыми есть о чем поговорить!»

А в сентябре ледовый дворец «Чебоксары-Арена» содрогался от отчаянных криков и бурных аплодисментов — на его сцену поднялся самый известный российский рэпер Василий Вакуленко — Баста. По ощущениям на концерте в тот день было более трех тысяч человек. И если на группу «тринадцать карат» все приходили поодиночке и уже на концерте знакомились, то Баста объединил молодые пары, семьи, давних друзей. Когда играл трек «ЧК» («Чистый кайф») на экран вывели лица тех, кто пришел на концерт вместе с любимым человеком, и так трогательно было видеть их нежные влюбленные взгляды. Самое интересное то, что на концерт пришла не только молодежь, но и пенсионеры — музыка Басты никого не оставляет равнодушным.

Александра Борисова, студентка ЧГУ