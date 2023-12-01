Сегодня начнется прием вопросов от жителей страны для прямой линии Владимира Путина

По словам пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова, пройдет она 14 декабря и будет объединена с пресс-конференцией, на которую пригласят федеральных, региональных и иностранных журналистов. Формат, напомним, не нов, — в 2021 году общение Путина с журналистами и рядовыми гражданами тоже совместили. Звонки с вопросами Президенту в колл-центре вместе с волонтерами будут принимать сотрудники ОНФ. Редакторская группа отберет самые актуальные вопросы и предложит их Владимиру Путину, а он сам выберет, на какие ответить.

Задать свой вопрос главе государства можно по телефону 8 (800) 200-40-40 или отправить его СМС на номер 04040. Кроме того, послать вопрос Президенту можно через сайт — Москва-Путину.ру и соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники».