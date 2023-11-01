Линия жизни Нины Яковлевой

«Нина Михайловна, а кто ваш любимый футболист?» — задали вопрос из зала. В глазах актрисы заплясали озорные огоньки. Вспомнилось бурное студенчество и Москва середины прошлого века, шумная, оживленная, гудящая повсеместными стройками и многолюдным метро. «Лев Яшин!» — воскликнула Нина Яковлева. То, с какой отвагой легендарный голкипер защищал ворота на матче в Лужниках, стало одним из самых ярких впечатлений юности. Об этом и многом другом народная артистка России и Чувашии рассказала зрителям Чувашского академического драматического театра имени К.В. Иванова в рамках проекта «Театр — ман ӑраскал» (Театр — моя судьба).

Вот уже два месяца подряд поклонники Мельпомены собираются в малом зале драмтеатра, чтобы пообщаться со своими кумирами с глазу на глаз, без грима и сценического костюма. Во многом такие беседы напоминают передачу «Линия жизни» на телеканале «Россия — Культура», где ведущие деятели искусства рассказывают о себе. У нас же актеры не только делятся своими размышлениями и наблюдениями, но и разыгрывают сцены из наиболее знаковых постановок, в мгновение ока перевоплощаясь в того или иного персонажа. Для Нины Яковлевой, ставшей героиней ноябрьской встречи, это драмы «Мунча кун?» (День очищения) и «Инкеклĕ телей» (Счастье горькое), в которых максимально полно раскрылся ее трагедийный талант. Но и в комедийном жанре она чувствует себя как рыба в воде. Яркое тому подтверждение — спектакль «Туя туй пек тӑвар-и?» (Не сыграть ли свадьбу?), искрящийся музыкой, танцами и остроумными шутками в лучших традициях самобытного народного юмора.

Так у Нины Яковлевой во всем. Если выкладываться, то на двести процентов, отдавая себя без остатка, причем не только на подмостках или в репетиционном классе. Домашние знают ее как заботливую хозяйку, которая хорошо готовит, разводит цветы, кормит птиц и бездомных животных. К физическому труду, позволяющему в любом возрасте оставаться в великолепной форме (чего стоит ее «фирменный» шпагат в комедии «Бабушка Праски внука женит»), она приучена с детства. Отец ушел на фронт, и ей приходилось много помогать маме по хозяйству. Вернуться домой, в деревню Большое Яниково Урмарского района, Михаилу Филиппову было не суждено. Миновало уже 80 лет, а Нина Михайловна до сих пор хранит его последнее письмо, написанное перед боем на Синявинских высотах в 1942 году. «Дорогая супруга Зоя, вот увидишь, наша гибель не будет напрасной, обязательно наступят светлые времена… Пусть моя дочь знает: отец погиб в сражении с лютым врагом за ее счастье», — перечитывает она сокровенные строки, и всякий раз, будучи на гастролях в Санкт-Петербурге, навещает братскую могилу.

«Наверное, мне помогает папино благословение…» — говорит Нина Яковлева. И действительно, ее успеху может позавидовать каждый. Будучи актрисой национальной труппы, она создала десятки образов мировой драматургии, от Уильяма Шекспира до Валентина Распутина, многие из которых признаны явлением российского масштаба. Впрочем, сама Нина Михайловна, отдавшая родной сцене 60 с лишним лет, не видит в этом ничего сверхъестественного. Она не любит пересматривать видеозаписи своих спектаклей и считает, что настоящий артист не должен жить с оглядкой на прошлое, даже в эпизодической роли стремясь сказать что-то новое. И постоянно учиться, работать над собой, неуклонно двигаться вперед, ведь актерская профессия — это не только природная одаренность и вдохновение, но и ответственность.

Не секрет, что нагрузки в театральных вузах нешуточные, с раннего утра и до позднего вечера, дабы неокрепшие таланты непрерывно «варились» в творческом процессе. Однако воспитанники чувашской студии ГИТИСа, среди которых был и будущий супруг актрисы, ныне художественный руководитель театра Валерий Яковлев, старались успеть везде. По совету мастера курса Василия Орлова ходили во МХАТ и Государственный академический театр имени Е. Вахтангова, проникаясь виртуозной игрой Юлии Борисовой и Аллы Тарасовой. Посещали музеи, Московскую консерваторию и Гнесинку, где в то же время учились их земляки, в дальнейшем известные композиторы Анисим Асламас, Михаил Алексеев и гобоист Анатолий Любимов. А поскольку жили в общежитии ВГИКа (в ГИТИСовском катастрофически не хватало мест), увлеченно смотрели дипломные спектакли Людмилы Гурченко, Натальи Фатеевой, Зинаиды Кириенко и других кинозвезд. Но самое сильное впечатление произвел балет «Жизель» в Большом театре, где в главной партии блистала Галина Уланова, вскоре передавшая творческую эстафету Надежде Павловой. Восхищаясь своей знаменитой землячкой, которой аплодировал весь Советский Союз, Нина Яковлева дала себе слово сделать все возможное, чтобы добрая слава о Чувашии и ее талантливом народе никогда не меркла.