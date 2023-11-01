В Чувашии стартует всероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда

В эту пятницу, накануне Международного дня инвалидов — 3 декабря, в Чувашии, как и по всей стране, стартует всероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда». Она призвана привлечь внимание к правам и потребностям людей с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщают в Министерстве экономического развития и имущественных отношений Чувашии, с 1 по 10 декабря каждый житель России сможет проверить свои знания по вопросам ситуационной помощи, этики общения и создания доступной среды для людей с инвалидностью. Тестирование традиционно пройдет в онлайн-формате на сайте акции www.total-test.ru. Для участия в акции нужно предварительно зарегистрироваться до 1 декабря.