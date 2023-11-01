Счастье в работе и добрых делах

Каждый человек приходит в этот прекрасный мир, чтобы счастливо прожить свои Богом отпущенные годы. А что такое счастье? Всякий понимает это по-своему. Для кого-то оно в деньгах, для кого-то в работе, а для кого-то в любви…

Каждый человек после себя оставляет на Земле след. Ведь даже метеорит, сгорая в ночном небе, оставляет свечение. А чтобы человеческий «свет» был ярким и долгим, необходимо думать не только о себе, но и вносить посильный вклад в казну общего счастья. Таких людей, которые неустанно заботятся о других, чтобы им жилось лучше, становится, как я думаю, все меньше. Но эти люди сегодня все же есть, и одна из них проживает в нашем моргаушском селе Большой Сундырь…

Зинаида Илларионовна Данькова (девичья фамилия) родилась в 1938 году в деревне Шупоси тогдашнего Сундырского района. После школы она начала работать дояркой в своем родном «Броневике». Активную, общительную и работящую девушку вскоре заметило руководство колхоза, и когда встал вопрос по выбору заведующего сельским клубом, который своими силами построил колхоз, то все поддержали ее кандидатуру. Выбрали Зинаиду и секретарем местной комсомольской организации. И не ошиблись в выборе — она сплотила вокруг себя деревенскую молодежь, организовала при клубе хор, сама составляла концертные программы. Вскоре хор начал участвовать в районных и республиканских мероприятиях, а его руководителя заметили и на уровне республики — за успехи в подготовке и проведении Четвертого республиканского праздника песни Зинаиду наградили Почетной грамотой Министерства культуры и Президиума областного Совета профсоюзов. Ей тогда еще не исполнилось и 18 лет.

Вроде Зинаида и нашла свое место в жизни, но хотелось ей учиться дальше. Ее первым учителем был прекрасный педагог Валентин Никифорович Овчинников, который сумел пробудить в ученице любовь к работе с детьми. Особенно ей нравилась математика, любовь к которой ей привил школьный учитель Феофил Филиппович Яранский. И Зинаида поступила в педагогический институт на физико-математическое отделение. Учиться было непросто — у матери Александры Федоровны было еще трое детей, а отец Илларион Иванович рано ушел из жизни. Жила Зинаида на частной квартире, денег не хватало, но она справилась со всеми трудностями и получила диплом педагога.

Работать учителем математики Зинаида начала в Юнгинской школе Моргаушского района. Вскоре ее переманили в Большесундырскую среднюю школу. Там она проработала около 40 лет, там же и будущего супруга встретила, тоже педагога, Валерия Семеновича Овчинникова. Одним школьным курсом математики Зинаида Илларионовна не ограничивалась — постоянно занималась с учениками и после уроков. Вместе они решали задачи подготовительных курсов ЧГУ имени И.Н. Ульянова и МГУ имени М.В. Ломоносова. 14 ее воспитанников учились во Всесоюзной заочной математической школе Академии педагогических наук СССР при МГУ. А еще ребята, как и их наставница, активно участвовали в общественной жизни, готовили концертные программы, выступали в школе и перед жителями села.

За успехи в развитии народного образования Зинаиду Овчинникову наградили почетными грамотами Министерства просвещения СССР, ЦК профсоюза работников просвещения Высшей Школы и научных учреждений. А в родной школе ее выдвинули на получение звания «Отличник народного образования Чувашской АССР». К сожалению, его она почему-то так и не получила… Но для Зинаиды Илларионовны важней были не награды, а любовь учеников. Даже после окончания школы они старались держать связь с любимым педагогом. Об этом говорят и письма, которых у нее целая стопка. Есть среди них и весточки из Афганистана, где воевали ее ученики. В этих письмах столько тепла и добрых пожеланий — не каждому педагогу такие шлют.

Хотя супруг Зинаиды рано ушел из жизни, она не замкнулась в горе — воспитывала сына и дочку, полностью отдавала себя любимой работе. И даже выйдя на пенсию Зинаида Илларионовна всегда старается помочь людям: когда к ней обращаются родители школьников, которых нужно подготовить к ЕГЭ по математике, она никогда не отказывает в бесплатных занятиях. Помогает она и местной Свято-Троицкой церкви, много хлопотала, чтобы родной Большесундырской школе присвоили имя ее бывшего директора Василия Верендеева. А еще она выращивает на приусадебном участке всевозможные овощи, сделала прекрасную оранжерею из цветов около дома. Удивительно, откуда столько энергии в этой хрупкой женщине, которой недавно исполнилось 85 лет. В школе, где она часто бывает, ее ценят — умение разбираться в психологии людей всегда позволяло Зинаиде Илларионовне дать ценный совет тем, кто обращался к ней со своими проблемами. Зинаида Илларионовна действительно нашла свое счастье в работе, любви и добрых делах, в уважении учеников, коллег и односельчан.

Петр Воробьев, Моргаушский округ