Герой приехал на выписку сына

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Папы-героя на снимке, к сожалению, нет — он подошел на выписку чуть позже. Фото Минтруда Чувашии

Почти шесть тысяч новорожденных уже получили подарочный комплект «Я родился в Чувашии». Набор с национальной символикой, напомним, прежде родителям малышей в республике дарили в День защиты детей и в День чувашской вышивки. С этого года его вручают в качестве подарка всем детям, родившимся в Чувашии.

Один из таких комплектов на днях супруге участника СВО вручила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова. Для семьи Козловых событие стало радостным вдвойне — ведь на выписку из роддома смог приехать папа-герой. Братика встречала и старшая сестра. Напомним, в набор «Я родился в Чувашии» входит комплект детского постельного белья, книга, белое махровое полотенце с чувашской вышивкой «Сывлăх, чун илемĕ», а также поздравительная открытка от имени Главы Чувашии.

Опубликовано: 23 ноября 2023 г.


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