Налоги вчера и сегодня

Продолжаем нашу традиционную рубрику, в которой рассказываем о необычных, порой и курьезных налогах, существовавших или действующих в разных странах мира.

Земельные участки, полученные от колонизаторов

В конце XVIII века в Бенгалии владельцы земельных участков, право собственности на которые было признано британской администрацией, платили фиксированный налог. В Мадрасе и Бомбее ежегодно взимаемый налог за право владения землей регулярно менялся британской администрацией в зависимости от урожайности.

Иностранцы

В Древнем Египте важной статьей государственных доходов был налог на иностранцев, многие из которых приезжали ознакомиться с древнеегипетскими достопримечательностями.

Кедровая древесина

С древнейших времен власти облагали повышенными пошлинами ввоз редких и высококачественных товаров, полагая, что лица, приобретающие дорогие товары, способны заплатить и в госбюджет. Однако богатые налогоплательщики могли, в свою очередь, организовать и сопротивление.

В письме к ассирийскому царю в 727 году до н. э. налоговый чиновник описывает трудности с взиманием пошлины за ввозимую из Ливана кедровую древесину — сборщик налогов в Тире был убит налогоплательщиками, а в Сидоне был с трудом спасен представителями властей.

Масло для кулинарных целей

Писцы в Древнем Египте регулярно проверяли кухни, чтобы удостовериться, что масло приобретено у государства с уплатой акциза, а не изготовлено хозяйкой самостоятельно.

Мужская прислуга

Прямой налог на лиц, нанимающих мужскую прислугу, был введен в Англии в 1692 году. Слуги-мужчины расценивались как предмет роскоши, а их владельцы — как источник пополнения казны.

Мужское население

Во время правления китайской династии Тан (618-907 гг.) взрослые мужчины получали от императора землю в пользование до достижения 60-летнего возраста. За это они должны были ежегодно платить фиксированный налог в рисе и тканях, а также 20 дней в году проводить на общественных работах или служить в армии. До XVIII века в Китае налоги с каждой семьи взимались в зависимости от количества мужчин в семье, и только в 1720-е годы их стали взимать исходя из размеров земельного надела.

Неслужба в армии

Так как в большинстве случаев налогообложение использовалось для финансирования армии и флота, государство во все времена пыталось облагать налогом граждан в зависимости от их отношения к военной службе. В XVIII веке революцию во Франции вызвало то обстоятельство, что королевская власть взимала налог со всех подданных, которые не служили в армии, кроме аристократии, духовенства и большинства чиновников. Размер его колебался в зависимости от денежных потребностей государства от 33 до 36% дохода налогоплательщиков.

Неприсутствие на коронации

В правление английского короля Карла I (1625-1649 гг.) для получения дополнительных доходов власти использовали любые возможности. Многие британские рыцари не воспользовались вызовом на коронацию (в соответствии с существующим тогда порядком новый король должен подтвердить их рыцарство). Карл I за такое нарушение феодальных правил приказал обложить неявившихся специальным сбором.

Неуничтожение воробьев

В земле Вюртемберг в Германии с 1789 года по решению герцога Карла-Евгения граждан облагали налогом в зависимости от их готовности уничтожать воробьев. Налогоплательщик, который мог предъявить убитыми ежегодно дюжину прожорливых созданий, уничтожавших посевы, получал от властей 6 крейцеров. Не предъявившие должны были уплатить налог в 12 крейцеров. В других немецких землях встречались налоги за неуничтожение и других пернатых, например ворон.

Новые дома

В правление короля Карла I (1625-1649 гг.) британские власти использовали для налогообложения тот факт, что Лондон быстро разрастался за счет большого количества новых домов, и этот рост вызывал раздражение самих лондонцев, которые полагали, что рост городского населения увеличивает опасность чумы. Королевские сборщики налогов обращались к владельцам новых построенных домов с предложением выбора: либо снести дом, либо заплатить налог на его строительство.

Перемещение грузов

По свидетельству римского историка Светония, при императоре Гае Калигуле (37-41 гг.) носильщики в Риме ежедневно платили в казну одну восьмую часть дневного заработка.

Пища

По другому свидетельству римского историка Светония, при императоре Гае Калигуле (37-41 гг.) с помощью преторианских центурионов и трибунов «взималась твердая пошлина за все съестное, что продавалось в Риме».

Право быть подданным

В соответствии с декретом римского императора Октавиана Августа (63 год до н. э. — 14 год н. э.) вся Римская империя, за исключением собственно Рима, должна была облагаться налогом. Для этого была проведена перепись населения всех римских провинций. По ее итогам с каждого взрослого жителя взимался 1% стоимости его имущества, и все жители были обложены регулярным налогом. Эта инициатива Августа положила начало введению во многих странах подушного налога.

Рыбная ловля

В 1704 году в России Петр I ввел налог на рыбную ловлю, служившую главным источником доходов казаков. С каждого рубля доходов от рыбной ловли полагалось платить в казну 10 денег, то есть 5%.

Свадьба

В России в 1704 году Петр I одновременно с другими нововведениями установил облагать налогом свадьбы.

Смерть

В Древнем Шумере родственникам запрещалось хоронить умершего до тех пор, пока они не выплатят в бюджет налог на смерть. А в Кастилии при испанском короле Карле V, вступившем на престол в 1516 году, если умирал глава крестьянской семьи, королевская казна забирала у нее одну корову.

Черный цвет кожи

После Первой мировой войны европейские фермеры в Кении добились введения налога на африканское население, чтобы вынудить местных жителей, у которых не было денег на уплату этого налога, наниматься на фермы.

Японские мотоциклы

В 1970-е годы правительство США спасло компанию Harley-Davidson от банкротства, введя в качестве временной меры специальную импортную пошлину на японские мотоциклы.

Налог на дождь

С 2024 года в Литве вводят налог на дождь. Пояснения по этому вопросу дала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Работать это будет так: чем больше дождей, тем больше поверхностных вод, тем больше гидроэлектростанции производят электроэнергии, тем выше налог.

Кроме гидроэнергетиков под действие нового налога подпадают «пользователи поверхностных вод, добывающие из одного водного объекта 10 и более кубометров поверхностных вод в сутки».

Александр Моисеев