Завершился прием заявок на конкурс «Мастер коммуникаций»

За публикации в СМИ добавят баллы

Участвовать в конкурсе изъявили желание 655 специалистов из 75 регионов России, в том числе 11 из новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей; заявился на конкурс и представитель Республики Кыргызстан из города Бишкек. До 17 ноября будут определены участники очного этапа конкурса. Выберут их по сумме баллов за тестирование и показатели упоминаемости в СМИ и социальных сетях представляемых ими организаций.

Как уже сообщала «СЧ», финал и награждение победителей «Мастера коммуникаций» пройдет 7 декабря в Чебоксарах. По итогам конкурса будет сформирован ТОП-50 мастеров коммуникаций страны.