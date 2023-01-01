Избежать неприятностей не получилось

В одну из октябрьских ночей мужчину, который зашел в ночной бар, избили, отобрали телефон и вдобавок к этому перевели с его карты немалую сумму денег.

Началось с того, что в питейном заведении к мужчине подошел незнакомец и предложил приобрести бутылку спиртного. Почуяв, что дело добром не кончится, мужчина поспешил покинуть это место. Но подозрительный незнакомец догнал его на улице Кадыкова, ударил несколько раз по лицу и забрал телефон.

Потерпевший успел заметить, что злоумышленник вернулся в кафе. Он пошел за ним следом и забрал принадлежащий ему телефон. Просмотрев сообщения, он увидел, что с банковской карты выполнен перевод на сумму 95 тысяч рублей. Преступнику удалось сбежать.

Мужчина обратился в полицию. Сотрудникам уголовного розыска достаточно быстро удалось выяснить личность подозреваемого, и вскоре он был задержан на съемной квартире. Им оказался 23-летний житель Чебоксар, который привлекался к уголовной ответственности не менее шести раз за совершение преступлений против собственности и против жизни и здоровья. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу на время расследования.