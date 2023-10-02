Чувашия и Карелия наметили новые планы сотрудничества

Еще с 1994 года между Чувашией и Карелией действует соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Понятно, что за это время документ устарел, и надо его актуализировать, наметить новые планы сотрудничества. С этой целью и приехала в нашу республику делегация из Карелии.

По данным Чувашстата, торговый оборот между двумя республиками в прошлом году составил более 320 миллионов рублей, причем 92% оборота — это экспорт из Чувашии в Карелию. Многим карельским предприятиям, специализирующимся на добыче полезных ископаемых, лесопереработке и камнеобработке, необходима техника, которую может предоставить наш регион. Кроме того, в Карелию поставляются большие объемы гидроксида натрия, производимого в Новочебоксарске. А еще в Петрозаводске чебоксарские предприятия реализуют кондитерскую продукцию, обувь, лакокрасочные материалы.

«Мы делаем важный шаг для налаживания взаимодействия между регионами, которое является фундаментом единства нашей страны, — отметил на встрече с карельской делегацией Глава Чувашии Олег Николаев. — Две республики тесно сотрудничают, но при этом потенциал взаимодействия в разы больше. Наша работа ляжет в основу для дальнейшего развития взаимоотношений».

«Мы ориентируемся на межрегиональное сотрудничество и презентовали наш бизнес-потенциал, — сказал в свою очередь заместитель Главы Республики Карелия по внутренней политике Игорь Корсаков. — В нашей делегации — люди, работающие в машиностроении, сельском хозяйстве, занимающиеся лесо- и камнепереработкой. Но наши интересы лежат в плоскости не только бизнес-партнерства, но и в области медицины. Мы видим успехи Чувашии в работе по снижению уровня младенческой смертности — эти показатели лучшие в стране».

Чувашия и Карелия также тесно сотрудничают в сфере обращения с ТКО, обустройства контейнерных площадок и работы с управляющими компаниями. Первый заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Республики Карелия» Алексей Раумо отметил, что опыт Чувашской Республики в проведении мусорной и транспортной реформ, наработки в здравоохранении в правительстве Карелии будут изучать и перенимать.

Кстати, подписать новое соглашение руководители двух регионов намерены на предстоящей международной выставке «Россия».

Статистика

Основные товарные группы экспорта из Чувашии в Карелию (по данным за 2022 год):

гидроксид натрия (сода каустическая) — 273,5 млн рублей;

бульдозеры на гусеничных тракторах — 11,3 млн рублей;

кондитерские изделия — 6,1 млн рублей;

картофель переработанный и консервированный — 3,3 млн рублей;

обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической — 1,1 млн рублей.

Основные товарные группы импорта из Карелии в Чувашию: