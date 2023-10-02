Немолодой вор из Новочебоксарска попадается исключительно на магазинных кражах

Колея эта только моя…

Новочебоксарск — город не очень большой, многие его жители друг друга знают, а полицейским порой не нужно обращаться к электронным базам данных, чтобы вычислить преступника. Особенно в тех случаях, когда местные уголовные элементы из года в год упорно совершают одни и те же преступления.

К примеру, если поступает сообщение о ночном проникновении в торговую точку, стражи порядка практически не сомневаются, что это 55-летний Сергей снова взялся за старое.

В ночь на 4 октября сработала сигнализация в супермаркете по улице Винокурова. Воришка влез в магазин, разбив стекло, похитил несколько бутылок дорогого алкоголя, сигареты и зажигалки. Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции городского отдела внутренних дел прапорщик Вячеслав Ракчеев и старший сержант Михаил Щекотов первым делом попросили торговых работников показать им записи с камер видеонаблюдения, уже догадываясь, кого они там увидят. И, конечно же, это был тот самый, верный своим привычкам, Сергей. Мужчина, живущий по принципу «украл — выпил — в тюрьму», освободился в начале сентября и чуть больше месяца в магазины незваным гостем не ходил. Но желание устроить банкет за счет работников торговли, в конце концов, оказалось сильнее.

Патрульные оперативно оповестили коллег об очередной выходке известного «шопоголика», и полицейский-водитель Денис Шайдиманов, который шел с утра в больницу для прохождения предрейсового осмотра, не упустил «джентльмена удачи». Часть похищенного — то, что подозреваемый не успел выпить со своими приятелями — была изъята в доме задержанного.

Следователи ОМВД России по г. Новочебоксарску возбудили уголовное дело, и дальше события будут развиваться по хорошо знакомому для горожанина сценарию с казенным домом в финале…