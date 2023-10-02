В Чувашии выбрали дизайн-проект мемориала в честь погибших в ходе СВО

В Чебоксарах подвели итоги архитектурно-художественного конкурса на лучший дизайн-проект мемориала в честь героев, погибших в ходе специальной военной операции.

Памятная композиция будет размещена в Чебоксарском округе в районе деревни Яуши. Заявки от профессиональных архитекторов, скульпторов, а также студентов профильных специальностей принимались до конца сентября. И вот недавно закончилось голосование — по его итогам лучшей признана работа заслуженного архитектора РФ Альфреда Ибрагимова. Его проект включает в себя три стелы из черного камня, объединенные между собой узнаваемым символом — звездой, собранной из динамичных линий-вставок красного мрамора.