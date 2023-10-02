В Чувашии участников СВО освободят от транспортного налога

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В августе этого года на заседании Общественного совета при Главе Чувашской Республики Олег Николаев заявил: «Мы с первых дней подошли комплексно к оказанию помощи участникам СВО и на практике реализуем намного больше. Единственный нереализованный пункт — это предоставление льготы по налогу на транспорт. Рассмотрим
в ближайшее время. Сейчас как раз работаем над бюджетом, будем вносить изменения в законодательство».
И вот вопрос, можно считать, решен: вчера на заседании Кабмина соответствующий проект закона одобрен правительством Чувашии. После принятия документа Госсоветом республики и подписания его Главой Чувашии участники специальной военной операции будут освобождены от уплаты транспортного налога на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с. за налоговые периоды 2022-2023 годов.

Опубликовано: 12 октября 2023 г.


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