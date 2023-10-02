Врачи спасли человеку глаз

В кабинет неотложной помощи Республиканской клинической офтальмологической больницы на днях обратился пациент с травмой глаза. Мужчина работал со строительным пистолетом без защитной маски, и в какой-то момент кусочек металла отскочил и ударил его по лицу. При рентгенологическом исследовании металлический осколок был обнаружен в правой глазнице.

«Травмы глаз порой очень непредсказуемы. Осколок был удален у экватора глазного яблока. Операция прошла успешно, прогноз благоприятный. Пациент видит 9 строчек (90% зрения), он выписан на дальнейшее консервативное лечение по месту жительства», — сообщила заведующая вторым офтальмологическим отделением больницы Татьяна Николаева.