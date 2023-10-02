На претензии знакомого ответил ударом

Житель Вурнарского муниципального округа задержан по обвинению в убийстве. Молодой человек радикально отреагировал на критику о своей работе.

По версии следствия, в начале сентября этого года в деревне Старые Яхакасы Вурнарского округа обвиняемый, находясь в гараже, где он занимался ремонтом автомобилей, в ходе ссоры со знакомым нанес ему удар металлическим профилем по голове. А началось с того, что мужчина высказал претензии обвиняемому из-за того, что тот ремонтирует его машину слишком долго. Автомеханику это не понравилось, и чтобы уладить конфликт он, к сожалению, применил не дипломатию.

Удар по голове оказался смертельным, и обвиняемый решил скрыть свое преступление. Он вывез тело погибшего в лесопосадку, где и закопал его. Благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям следователи установили место сокрытия тела и вышли на автомеханика. В ходе осмотра гаража были обнаружены следы крови. Специалиста по ремонту машин задержали.

Как сообщили в СК Чувашии, на данный момент проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.