В Татарстане задержали подозреваемую в серии краж кошельков у жителей Чебоксар

По ориентировке чебоксарских полицейских в Татарстане задержали женщину, подозреваемую в серийных кражах и мошенничестве.

Задержанная призналась в кражах кошельков у троих посетителей чебоксарских рынков — сумма ущерба составила 72 тысячи рублей, а также в обмане продавца при покупке товара на 10 тысяч рублей.

Свою преступную «гастроль» в Чебоксарах женщина начала еще в декабре прошлого года. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Чебоксар установили, что подозреваемая проживает в Набережных Челнах и передали ориентировку коллегам из соседнего региона. По полученным сведениям полицейские Татарстана задержали 51-летнюю женщину, которая призналась в совершенных преступлениях. Причиненный потерпевшим ущерб она планирует возместить в полном объеме в ходе следствия.

Как сообщили в МВД по Чувашии, сейчас проверяется ее причастность к совершению аналогичных преступлений в других городах Поволжья.