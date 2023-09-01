Жительнице Чебоксар предъявлено обвинение в убийстве знакомого

Ей не удалось справиться с эмоциями «под градусом».

Все случилось июньским днем этого года во дворе многоквартирного дома, где живет обвиняемая. Нетрезвые молодые люди сидели на скамейке и просто разговаривали. В какой-то момент женщина стала выяснять личные отношения со своим знакомым. Вскоре словесная перепалка стала напоминать фильм ужасов — в ход пошел нож. Обвиняемая нанесла им множество ударов по голове, шее и туловищу мужчины. От полученных ранений он скончался на месте происшествия.

По ходатайству следователя судом в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину она признала. Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Калининский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу.