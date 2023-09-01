В сделку по покупке снегохода вклинился аферист

В полицию обратился 33-летний предприниматель, который собирался приобрести снегоход. На сайте бесплатных объявлений он нашел подходящую модель и написал продавцу.

Договорившись о сделке, покупатель перечислил половину запрашиваемой суммы и получил сообщение с фотографией готовой к отправке техники. Но снегоход так и не приехал, хотя оставшаяся часть суммы была отправлена. В ходе разбирательства выяснилось, что в сделку между продавцом и покупателем вклинился мошенник, на счет которого и были отправлены денежные средства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает Управление МВД России по городу Чебоксары.