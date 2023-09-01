Чувашский ансамбль песни и танца готовится отметить 100-летие

Могучее древо народа

Спектакль в репертуаре ансамбля, чьим профилем является народное песенно-танцевальное творчество, — скорее исключение, чем правило. По большей части коллективы подобного рода специализируются на создании отдельных номеров, нежели постановок с конкретизированными образами, общей концепцией и сюжетной линией. И хотя проект «Çул хыççăн — çул, 100 çул сулмаклăн утрăмăр» (За годом — год, 100 лет успешно пройдены), поддержанный Грантом Главы Чувашии, позиционирован как театрализованная концертная программа, на глазах у зрителей развернется настоящее музыкально-драматическое действо. Ее премьера, приуроченная к вековому юбилею Чувашского академического ансамбля песни и танца, состоится 26 октября на сцене Чувашской государственной филармонии.

По словам художественного руководителя коллектива, заслуженного работника культуры Чувашии Светланы Беловой, театр тут будет во всем. Начиная с принципа построения композиции, основанной на прочном соединении вокала, хореографии и инструментальной музыки, и заканчивая содержанием. Где через легенду о любви охотника к прекрасной девушке-утушке, обращающей его в поэта и наставляющей на путь света, мира и добра, рассказывается история целого народа. Кстати, образ утки встречается в фольклоре многих областей страны как символ молодой женщины или невесты. Однако для Чувашии он приобрел особое значение. Именно эти птицы, в изобилии обитающие в наших краях, изображены на гербе столицы республики в знак свободы, высоты полета и стремления вверх.

Балетмейстер-постановщик программы Алексей Тимошенко тоже выходит за пределы танца и мыслит как драматический режиссер, создавая броские портреты и емкие образные характеристики, выстраивая сквозную линию развития и преодолевая стандартную номерную структуру. После окончания Московского института культуры молодой хореограф работал в Санкт-Петербурге и Москве, на его счету несколько спектаклей в народной и современной стилистиках. И хотя в Чебоксарах он всего второй сезон, уже успел проникнуться неповторимым колоритом и выразительностью чувашского танца, получившего в его творчестве оригинальную авторскую трактовку, отмеченную своеобразием художественного видения и постановочного «я». Яркое тому подтверждение — новая сюита «В семье единой», которая станет кульминацией юбилейной программы.

АННА АНГАРОВА,

режиссер-постановщик юбилейной программы: «Мне кажется, что народное творчество — основа основ. Именно через него мы можем приблизиться к своим истокам, больше понять про самих себя и свою землю, свою родину. Особенно сегодня, когда так много говорят о патриотизме и о том, как его развивать у нынешнего поколения. Бережное сохранение народного творчества, его адаптация для современного зрителя, возможность общаться с молодежью средствами народного искусства — одна из приоритетных задач, стоящих перед всеми творческими коллективами. И Чувашский ансамбль песни и танца с ней успешно справляется».

В театральной эстетике выдержаны и эскизы заслуженного художника Чувашии Валентина Федорова, что для нашего ансамбля — случай беспрецедентный. И если обычно здесь берут за основу классический чувашский костюм, сценический вариант которого практически ничем не отличается от его аутентичного аналога, на этот раз решились полностью довериться индивидуальности автора, раскрывающего посредством цвета, покроя и фактуры определенный художественный образ. Так, например, участницы женской танцевальной группы будут одеты в платья с элементами крыльев, а на головах каждой вместо тухъи, хушпу или масмака, привычных глазу не одного поколения зрителей, вырастет подлинное произведение искусства. Историческая достоверность соседствует с буйством воображения и субъективностью творческого взгляда, многовековые каноны композиции — с живостью фантазии и кипением современной мысли.

Связать прошлое, настоящее и будущее, представив в рамках единой художественной формы все грани культурного облика нации, можно только через доскональное знание ее традиций, особенностей менталитета и мировоззрения. И при условии четкого понимания того, как преподнести этот багаж сегодняшнему зрителю. Дабы молодежь, которая купит билеты по Пушкинской карте, почувствовала себя ветвью могучего древа народа и с гордостью ощутила причастность к происходящему на сцене.

Для режиссера-постановщика Анны Ангаровой, чей отец Александр Ангаров три десятка лет был главным балетмейстером ансамбля, этот диалог поколений очень важен. «Наша миссия в том, чтобы говорить со своим зрителем на современном языке, сохраняя традиционную основу народного творчества. Если хотите, это новое прочтение фольклора, возможность передать потомкам культурный код чувашского народа, его обряды и обычаи», — считает Анна.

И действительно, за пару часов программы публика увидит и конные скачки, и борьбу на поясах «керешу», и чувашский хоровод, и праздник осеннего пива «к?р с?ри», и древнее полевое моление «учук», когда принято благодарить высшие силы за выращенный урожай и благополучную зимовку скота. Первая и третья части сценического повествования — это совершенно новый материал, которому еще только предстоит занять свою нишу в репертуаре ансамбля. А вот в центральный блок с говорящим названием «Золотой фонд» вошли уже известные номера, давно ставшие классикой и показанные во многих уголках земного шара, от Мексики до Японии. Среди них вокально-хореографические композиции «Приезжайте в гости к нам», «Посиделки», «Родные поля» и другие.

Во многом такая синтетичность материи возможна благодаря музыке заслуженного деятеля искусств Чувашии Лолиты Чекушкиной, оформившей множество драматических спектаклей, абсолютно разных по эстетике, жанровой направленности и эмоциональному наполнению. Однако любимейшей стихией композитора всегда был фольклор, и это сразу слышно из партитуры, где архаика взаимодействует с современностью, изысканность мелодического узора переплетается с сочностью гармонических оборотов, а самобытность чувашской пентатоники сочетается с изобретательностью авторского почерка.

Между тем совсем скоро оценить культурное богатство нашей республики смогут далеко за ее пределами. В 2024 году коллектив отправится в гастрольный тур по девяти городам страны, поддержанный федеральной программой «Мы — Россия». Так что чувашские мелодии и ритмы услышат в Ханты-Мансийске и Нижневартовске, Сургуте и Тюмени, Екатеринбурге и Перми.

Эксклюзив для главной героини

На посту главного художника Чувашского театра оперы и балета Валентину Федорову не раз доводилось работать с «птичьей» темой. Его «Лебединое озеро» видели в Европе и Китае, а за оформление спектакля «Дорога лебедей» постановщик удостоился Государственной премии Чувашии. Однако Валентин Васильевич не устает удивлять зрителей. Для костюма главной героини он подобрал эксклюзивную ткань, напоминающую стекающие с перьев водяные капли.

Фото из архива Валентина Федорова