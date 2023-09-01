Представитель спортшколы имени А.И. Тихонова Николай Фролов завоевал серебряную награду первенства России по триатлону в дисциплине «дуатлон-кросс», прошедшего в Кировской области.

Подопечный Александра Васильева продемонстрировал хорошую подготовку на стартах в группе юниоров 16-19 лет. Николай Фролов преодолел дистанцию, включающую бег на 2 км, велогонку на 10 км и бег на 1,5 км, сообщили в Минспорте Чувашии. Финишную черту представитель Чувашии пересек со временем 46 минут 42 секунды.