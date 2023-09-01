Представитель спортшколы имени А.И. Тихонова Николай Фролов завоевал серебряную награду первенства России по триатлону в дисциплине «дуатлон-кросс», прошедшего в Кировской области.
Подопечный Александра Васильева продемонстрировал хорошую подготовку на стартах в группе юниоров 16-19 лет. Николай Фролов преодолел дистанцию, включающую бег на 2 км, велогонку на 10 км и бег на 1,5 км, сообщили в Минспорте Чувашии. Финишную черту представитель Чувашии пересек со временем 46 минут 42 секунды.
Николай Фролов завоевал серебряную награду первенства России по триатлону
Представитель спортшколы имени А.И. Тихонова Николай Фролов завоевал серебряную награду первенства России по триатлону в дисциплине «дуатлон-кросс», прошедшего в Кировской области.