18 сентября стартует опрос жителей страны об использовании компьютеров и интернета

Ежегодный этап Выборочного наблюдения по вопросам использования населением компьютерной техники и интернета пройдет в России с 18 по 24 сентября и с 16 по 22 октября 2023 года. Обследование позволит узнать, насколько востребована жителями всемирная сеть, сколько у людей компьютеров, заказывают ли они товары и услуги через интернет, насколько доступны государственные и муниципальные услуги в электронном виде, сообщают в Чувашстате.

В нашей республике опросят свыше тысячи респондентов в возрасте 15 лет и старше. Наблюдение пройдет в Чебоксарах, Новочебоксарске, Алатыре, Канаше, Шумерле и Мариинском Посаде. Еще выбраны десять муниципальных округов: Батыревский, Ибресинский, Канашский, Козловский, Комсомольский, Красноармейский, Моргаушский, Порецкий, Чебоксарский и Ядринский.

Интервьюеры в обязательном порядке предъявят удостоверение и паспорт, а информацию от жителей внесут в планшеты. Для подтверждения ответов документы не нужны. Полученные сведения конфиденциальны и будут использованы только для формирования сводной информации, необходимой для реализации государственной политики России в области развития информационного общества и информационных технологий.

Результаты обследования будут известны уже в апреле 2024 года.