Представители Чувашии отлично выступили на всероссийском турнире по парабадминтону в Чите

В состязаниях участвовали более 50 спортсменов из 10 регионов страны. На счету воспитанников республиканской спортивно-адаптивной школы 9 золотых и 2 серебряные награды, сообщили в Минспорта Чувашии. Сразу две медали на турнире завоевала Татьяна Гуреева, став лучшей в одиночном женском разряде (класс WH1) и в паре класса WH1-WH2 с товарищем по сборной Юрием Степановым. Вдобавок к триумфу в смешанном разряде Юрий Степанов занял первое место в одиночке (класс WH1) и завоевал «серебро» в мужской паре. Также награды на турнире на счету Ильи Паргеева (два «золота»), Алексея Ефимова («золото» в паре с Ильей Паргеевым) и Сергея Шатрова (два «золота» и «серебро»).