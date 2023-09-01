Каждый пациент имеет право на безопасную медицинскую помощь

Риски, сведенные к минимуму

С 2019 года отмечается Всемирный день безопасности пациентов. Именно в этом году Всемирная ассамблея здравоохранения в рамках 72-й сессии приняла резолюцию WHA72.6 «Глобальные действия по обеспечению безопасности пациентов».

194 страны, включая Россию, решили ежегодно проводить Всемирный день безопасности пациентов 17 сентября.

Напомним, что этот день проводится, чтобы побудить заинтересованные стороны, включая пациентов, руководителей органов здравоохранения, медицинских работников, к совместным действиям по обеспечению безопасности медицинской помощи.

В преддверии Всемирного дня безопасности пациентов мы обратились в Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, чтобы узнать, как у них в клинике действует безопасная система оказания медицинской помощи и какие мероприятия они приурочили к этому дню.

Первое, о чем рассказал Сергей Шурбаков, заместитель главного врача по медицинской части ФЦТОЭ — с 2017 года в России разработаны и применяются практические рекомендации Росздравнадзора по организации внутреннего контроля качества и медицинской деятельности медицинской организации.

Рекомендации разработаны Национальным институтом качества и этим же институтом проводится добровольная сертификация медицинских учреждений на соответствие разработанным стандартам. И, к слову сказать, получить такой сертификат не очень просто. Но Федеральный центр планирует в будущем пройти сертификацию, что положительно скажется на их и без того высокой профессиональной репутации. «Основным приоритетом для нас являлось и является безопасное оказание медицинской помощи всем пациентам», — подчеркнул Шурбаков.

В практических рекомендациях выделено 14 основных направлений для обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности. По каждому из направлений определены показатели, которые являются целевым ориентиром для повседневной работы. Возьмем, к примеру, одно из направлений — хирургическая безопасность.

«Каждое оперативное лечение сопряженно с определенными рисками для пациентов. Не только во время оперативного лечения, но и на всех этапах оказания медицинской помощи с того момента, как пациент перешагнул порог центра. Все мероприятия по снижению рисков начинаются, как только пациент поступил в приемное отделение. Та же самая идентификация личности — как дополнительную меру мы используем идентификационный браслет со штрих-кодом, где указана полная информация о пациенте», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части.

Немаловажно, что прием пациента проходит в несколько этапов, каждый из которых строго регламентирован. После того, как пациент прошел все обследования, диагностические мероприятия в приемном отделении, заполняется определенный чек-лист в рамках все той же хирургической безопасности. Чек-лист заполняется сотрудниками регистратуры и приемного отделения. А также заведующим приемным отделением, который проверяет, все ли мероприятия выполнены в полном объеме. И после его контрольного заполнения чек-листа пациент отправляется в профильное отделение.

Хирургическая безопасность включает в себя довольно много взаимосвязанных элементов, подробно останавливаться на всех мы не будем. Но отдельно хотелось бы отметить «Школу пациента», которая проходит ежедневно под руководством медицинских сестер-координаторов. «Она направлена на то, что пациенту объясняют, как будет проходить оперативное вмешательство, когда оно будет проводиться, что можно делать до операции, а что после и так далее. То есть это дает пациенту максимальную осведомленность о предстоящем оперативном лечении, о его состоянии после операции. Это приводит пациента к душевному, психоэмоциональному спокойствию», — объяснил Сергей Шурбаков.

Для выполнения оперативного лечения с максимальной безопасностью для пациента задействовано большое количество медперсонала центра. Каждый из них придерживается специально разработанных алгоритмов ведения больных при определенных состояниях. Эти алгоритмы представляют собой четкий перечень действий персонала в конкретной ситуации. И это, на самом деле, касается не только хирургической безопасности.

Вообще, в центре активно развивается подход, при котором важно участие не только врача, но и пациента в процессе, направленном на благополучный и успешный результат лечения. По мнению Сергея Шурбакова, пациент не должен оставаться в стороне, он должен понимать все процессы, которые будут с ним происходить, и соблюдать рекомендации, которые ему дает доктор.

Сергей Михайлович также рассказал, что 16 сентября, то есть завтра, в рамках проведения Всемирного дня безопасности пациентов в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования для всех желающих пройдет «Школа остеопороза». Врач-эндокринолог начнет цикл лекций для пациентов и их родственников о том, что есть такое состояние, как остеопороз, которое может привести к патологическим переломам у пожилых людей и у людей с малоподвижным образом жизни.

«Проведем лекцию и рассмотрим виды физической нагрузки, терапевтической медикаментозной терапии, диагностических обследований, которые можно провести. Мы хотим добиться информационной просвещенности граждан об этой серьезной патологии, которую легче профилактировать, нежели лечить», — подчеркнул Сергей Михайлович.