Жительница Чебоксар заработала копейки, потеряла полмиллиона

От выгодной и нехлопотной подработки в наши дни редко кто откажется. Не отказалась и 30-летняя жительница Чебоксар, получившая в одном из мессенджеров предложение заработать деньги, ставя лайки товарам в интернет-магазинах.

Сначала женщина прошла краткосрочную стажировку: поставила отметки «нравится» под четырьмя товарами, и на карту ей поступило 400 рублей, по сотне за каждый лайк. А затем «работодатели» вышли к ней с новым предложением — вести фиктивную покупку товаров, тем самым якобы повышая на них спрос. Все потраченные деньги вернутся на карту, уверяли они, да еще и с процентами. Накупила чебоксарка немало, переведя мошенникам в общей сложности порядка полумиллиона рублей. И лишь после этого догадалась, что стала жертвой обмана. Она обратилась в отдел полиции № 6 УМВД России по городу Чебоксары, было возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».

И пример этот, к сожалению, не единственный. За восемь месяцев нынешнего года жители столицы республики, решившие подработать на маркетплейсах или в инвестиционных фондах, лишились более 91 миллиона рублей, сообщают в Управлении МВД России по городу Чебоксары. Так что стремление заработать легкие деньги в интернете нередко дает прямо противоположный результат.

Трезво относиться ко всем предложениям о заработках в интернете, поступающим с неизвестных номеров, советует доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев. «Сейчас проходит массовая рассылка о подработках в сети. Мне самому постоянно сыплются такие предложения. Конечно же, это очередные уловки мошенников, на которые ни в коем случае нельзя поддаваться», — пояснил он «Российской газете». Соловьев уточнил, что компании для продвижения в сети и большей узнаваемости используют разные механизмы, в том числе «покупают» лайки и просят писать положительные отзывы, за что тоже платятся деньги. Но это делают райтеры, которых нанимают агентства. При этом лайк стоит не более трех рублей, отзыв — чуть дороже. Но никто не будет платить за один лайк 40 и более рублей, так и разориться недолго…