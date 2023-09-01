Анастасия Спирина рассказала «СЧ» о поездке в составе гуманитарной миссии

«Мы, женщины, работаем на мир»

Надежный тыл есть у наших ребят-бойцов, сражающихся с идеями неонацизма и фашизма на Донбассе, — жены, матери, жители всей Чувашии. Не сосчитать, сколько общими усилиями отправлено на фронт техники, машин, стройматериалов, инструментов, провизии, теплой одежды, сердечных писем и детских рисунков. Вот и накануне Дня знаний, когда из Чебоксар, по поручению Главы Чувашии Олега Николаева, в очередной раз ушел гуманитарный груз для солдат-земляков и жителей Бердянского района Запорожья, вещей набралось так много, что в автоколонну пришлось включить дополнительный грузовик — общий вес партии составил 43 тонны. В числе представителей республики сопровождала важный груз до пункта назначения и заместитель председателя Союза женщин Чувашии Анастасия Спирина. «По зову сердца», — объяснила она свое желание поддержать воинов и жителей подшефной Чувашии Бердянщины.

Снарядили в школу и спели для бойцов

Ранцы, тетради, ручки, мячи, новые учебники по истории для старшеклассников и другим предметам, спортивные маты — в преддверии 1 сентября в составе груза из Чувашии было много школьных принадлежностей. Большая часть из них предназначалась для учеников школы в селе Осипенко Бердянского района Запорожской области. Все лето учебное заведение ударными темпами восстанавливали чувашские строители, и в День знаний к радости местных жителей обновленная школа приняла 130 ребятишек. Благодаря Чувашии здание практически полностью реконструировали, оборудовали новой мебелью, модернизировали газовую котельную. Изменения коснулись и образовательного процесса — теперь школа работает по российским стандартам, а методическую помощь бердянским педагогам оказали учителя из Чувашии.

«Нужно было подготовить детей к школе, и мы кинули клич среди местных отделений Союза женщин Чувашии, — рассказывает Анастасия Спирина, недавно побывавшая в редакции «СЧ». — Нас поддержали фонд «Пĕрле», администрация города Чебоксары, предприятия и организации города и республики. Отозвались абсолютно все, и мы за неделю собрали все необходимое. Две фуры уехали битком набитые. Даже не вмещалось, привлекли еще «Газель».

С гуманитарной миссией, надо сказать, в новые российские регионы выехала довольно большая команда: представители чебоксарской администрации во главе с сити-менеджером Денисом Спириным, Союза театральных деятелей Чувашии, артисты театра оперы и балета и Чувашской государственной филармонии. Как уже сообщала «СЧ», артисты выступили на торжествах по случаю Дня шахтера и 245-летия Тореза, города-побратима Чебоксар, дали патриотический концерт в районном ДК, а также сыграли и спели для наших бойцов прямо в блиндажах. «Окопные» концерты были теплыми и душевными, послушать родные песни, сменяя друг друга на боевом посту, приходили ребята по 5-6 человек — столько вмещали импровизированные «залы». «Для нас это было очень важно. Это как связь с домом. Мы услышали родную речь, знакомые песни в исполнении артистов высокого уровня. Многие даже никогда не видели таких концертов. Это было что-то невероятное», — делились с участниками поездки бойцы.

Кстати, с инициативой поехать в зону СВО артисты выступили сами. Председатель Союза театральных деятелей Чувашии Сергей Павлов, например, был там уже во второй раз. Впервые он отправился туда под Новый год: нарядился Дедом Морозом, чтобы поздравить детей, многие из которых никогда в своей маленькой жизни не видели новогоднего волшебника. Было столько искренних эмоций, и артиста поддержали коллеги.

Между войной и миром — 15 километров

В Бердянском районе Запорожья, а также в Мариуполе, Торезе, Донецке делегация пробыла четыре дня. Много было встреч с людьми, которые там живут, учителями и родителями школьников, и, конечно, с нашими ребятами, находящимися в зоне СВО. «Они настолько заряженные! — восторгается земляками собеседница. — Там в воздухе витает чувство братства и единства».

«Невероятное чувство гордости за свою страну — это, наверное, главное, что испытываешь там, — делится своими впечатлениями о поездке Анастасия Спирина. — Когда ты видишь эту технику, наших ребят, бомбардировщики, за штурвалами которых совсем молодые мальчишки… Хочется им крикнуть: «Господи, спаси и сохрани вас!» Знаете, там все пронизано атмосферой, что мы все вместе. Это такое место, где хочется всех обнять, помочь, сделать все, чтобы поскорее приблизить победу».

…А жизнь на Донбассе меж тем продолжается. Созревает урожай, благоухают цветы, люди любят, женятся, рождаются дети. Как и везде, здесь тоже ждали 1 сентября, хоть школы в Донецке не работают. На учебу детей каждодневно вывозят в тыловые города — до Тореза, например, 60 км, а потом столько же обратно.

«Страшно, наверное, было в первый момент, когда заехав в Мариуполь, увидели обугленные разрушенные дома, — вспоминает Анастасия Спирина. — А потом видишь заново отсроенные кварталы, парк, в котором папа гуляет с ребенком, детей. Люди не боятся, они радуются, живут. Там осознаешь, глядя на груды металлолома на месте огромной «Азовстали», чего стоило выгнать оттуда нацистов и сдвинуть линию фронта, вернуть нам Запорожье. Это великая победа».

Примечателен для Анастасии Спириной и эпизод в доме одного из жителей города Тореза, пригласившего к себе команду из Чувашии. От дома его семьи до линии фронта всего 15 км. «Приезжаешь в дом, сначала вздрагиваешь от того, что там стреляют, а стреляют там постоянно. А потом заходишь в сад, а там пахнет цветами, растут яблоки, фрукты, помидоры… Рядом бегают и смеются двое детей хозяев — и ты так же радуешься жизни и улыбаешься. Привыкаешь к этому».

Все ребята, как родные

Приехать проведать наших бойцов заместитель председателя Союза женщин Чувашии обещала нашим мобилизованным бойцам еще прошлой осенью, когда вместе с подругами по женскому движению провожала их перед отправкой в зону СВО. К своему удивлению, с одним из них Анастасия Спирина даже встретилась, когда передавала защитникам квадрокоптеры. «Когда он меня увидел, сказал: «Я вас помню, вы так сильно тогда плакали. А сейчас вы улыбаетесь, и мы рады это видеть». А мне показалось, что ребята больше радовались не столько квадрокоптерам, сколько общению, знакомым лицам, им было приятно, что их помнят, о них заботятся. Для них это очень важно», — впечатлена собеседница.

Бойца, кстати, она тоже хорошо помнит. Прошлой осенью он уходил на СВО вместе с двумя друзьями. Со многими ребятами Анастасия Спирина, кстати, до сих пор поддерживает связь и, к слову, напутствовала ребят на каждой отправке мобилизованных в Чебоксарах. Каждому лично вручала платочки с чувашской вышивкой. Некоторые бойцы, приехав домой, даже пытались возвратить их обратно дарительнице. Говорили, раз дали слово вернуться, значит, его надо держать.

Первыми откликнулись женщины

«Если надо будет, конечно, поеду еще, — уверенно заявляет Анастасия Спирина. — Мы, женщины, такие — мы бойцы. Ведь на ком все держится?… Мужчины воюют на ратном поле, а мы, женщины республики, работаем на мир».

И таких сподвижниц, по словам Анастасии Спириной, в Чувашии очень много. Кто-то в свободную минуту после работы плетет маскировочные сети (сейчас, кстати, бойцам очень нужны защитные сети цвета земли), кто-то вяжет носки и удобные варежки с откидным большим пальцем, кто-то шьет экипировку. «Когда первую гуманитарную помощь собирали, самыми отзывчивыми оказались бабушки, матери. А женщины, которые работают на наших оборонных заводах… Помимо того, что они активно собирают гуманитарный груз, по первому зову откликаются. И, конечно, огромное спасибо нашим учителям, школьникам, которые пишут письма солдатам. Поверьте, они их читают и берегут», — благодарна она соратницам.

«Тяжело, наверное, нам, мамам, женам, — осознавать, что они там воюют. А сами ребята так не думают, — продолжает Анастасия Спирина. — Приехав сюда, они все хотят вернуться обратно. Знаете, как они там друг друга оберегают, какое там братство! и не надо нам, тыловикам, его ломать своей любовью. Своей какой-то маленькой заботой мы их обижаем, так вот эту свою «мамку» надо выключать. Мальчишки знают, за что они борются — они защищают дом. Как сказал мне один парень: «Я знаю, что такое, когда взрываются бомбы перед твоим домом, я видел беженцев, которые потеряли свои дома, и я не хочу, чтобы это было у меня дома, чтобы моя мама страдала, чтобы плакали жена и дети».

Кстати, в разговорах с бойцами Анастасия Спирина часто слышит, что они не против праздников и других атрибутов нормальной мирной жизни, которые есть на «гражданке». «Они за это борются. Они хранят этот мир и делают все для того, чтобы мы так жили, со своими маленькими, по сути, проблемами в масштабах того, что там происходит», — отмечает собеседница.

Жизнь вопреки войне

В том, что люди на Донбассе живут вопреки всему, участники делегации из Чувашии убеждались не раз. В городах и селах работают магазины, принимают в больницах. Есть место и для любви. В День города Донецка, например, наши земляки стали свидетелями свадьбы в одной-единственной работающей там гостинице. Без музыки, зато с белым платьем, гостями и серпантином. Посреди войны — любовь и двое счастливых.

«Днем в Донецке нет ощущения, что идут боевые действия. Только ночью слышны взрывы, прилеты. Местные даже шутят, мол, это фейерверки, так их с Днем города нацисты поздравляют. Они живут в этом. А Макеевка, город-спутник Донецка, про которую мы чуть ли не каждый день слышим в выпусках новостей? Какая она живая! Мы много раз проезжали через нее, там очень много людей, все ходят на рынок, все работает. А она очень близко к линии фронта — всего полтора десятка километров», — делится эмоциями рассказчица.

По-настоящему страшно в Донецке было по ночам. «Ты просыпаешься от шума сработавшей сигнализации машин, и сна нет никакого. К этому привыкнуть, наверное, сложно. На себе ощутила, все, что чувствуют местные жители — в те дни город серьезно обстреляли, задели донецкий роддом, были раненые. Внутри все сжималось от звука, дрожали стекла окон… в такие моменты надеешься на Бога», — вспоминает она о тех минутах.

«Там люди живут и верят, что теперь они не одни со своей бедой», — говорит о поездке Анастасия Спирина. А женщины Чувашии и дальше неустанно будут делать все, чтобы приблизить мир и победу.

Было важно увидеть все своими глазами

«В зоне СВО нет своих — там все наши», — говорит Анастасия Спирина, подразумевая, что на войне не важно, откуда родом бойцы — из Чувашии, Бурятии или Марий Эл. Там все выполняют одно общее дело — борются за победу, и разделение по принципу «свой-чужой» неуместно. Так же и с гуманитарной помощью — невозможно одним отдать, а других обделить… Тем не менее в ее сборе, считает заместитель председателя Союза женщин Чувашии, все должно быть четко организовано и понятно. «Так будет гораздо больше пользы, без обид, переживаний и недопонимания», — отмечает собеседница. К тому же не во всем, что собирают люди, бойцы на передовой нуждаются. Так, случается, в зону СВО отправляют алкоголь, чего категорически делать нельзя.

«Хотелось бы, чтобы мы в тылу понимали главную вещь — нужно помогать не какой-то маленькой группе земляков, односельчан, а всем. Поэтому призываю объединяться и обращаться в крупные фонды: «Пĕрле», Союз женщин Чувашии. Республика взяла шефство над Бердянским районом, значит, мы помогаем и везем только туда. Я лично участвовала во всех этапах отправки — от сбора до распаковки на месте, поэтому могу уверенно сказать: ничего никуда не денется и достанется тем, кому предназначается».

В Чебоксарах, например, гуманитарную помощь централизованно собирают в общественной приемной города (в здании администрации Чебоксар на улице К. Маркса, 36).