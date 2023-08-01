Спортсмены из Чувашии отлично выступили на межрегиональных соревнованиях «Будущее России»

Турнир по настольному теннису памяти заслуженного тренера России Евгения Леонтьева состоялся в столице нашей республики.

Всего в состязаниях приняли участие более 190 спортсменов из 17 регионов России. Зрелищные баталии проходили на базе спортшколы олимпийского резерва по настольному теннису и стрельбе из лука имени И. Солдатовой. В условиях серьезной конкуренции отличились три представителя Чувашии. В возрастной категории до 14 лет до пьедестала почета добрались два воспитанника Дмитрия Балова — Игнатий Моисеев и Михаил Кириллов, завоевавшие бронзовые награды.

Также восходящие звездочки республиканского настольного тенниса участвовали в турнире в возрастной группе до 12 лет. На сей раз Игнатий Моисеев выиграл турнир, а Михаил Кириллов замкнул тройку призеров. «Серебро» завоевал еще один представитель Чувашии Дмитрий Протасов, сообщили в Минспорта Чувашии.

Между тем Дмитрий Протасов успел блеснуть не только в родных стенах. Воспитанник спортшколы олимпийского резерва по настольному теннису и стрельбе из лука имени И. Солдатовой занял первое место на межрегиональном турнире «Надежды Республики Татарстан», прошедшем в Казани.