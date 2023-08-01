«Ребята здесь заряженные…»

В этом году в Чувашии по соглашению с Российским военно-историческим обществом пройдут две смены военно-исторического лагеря «Страна Героев». Физкультурно-оздоровительный центр «Белые камни», где сейчас проходит первая смена, посетил Олег Николаев, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Инфраструктура центра серьезно обновилась — здесь появились оборудованные учебные точки для занятий по огневой, тактической и туристской подготовке, работы пресс-службы. Опытные инструкторы обучают школьников в открытом и лазерном тире, на площадке для лазертага, площадке ГТО, в веревочном городке и на скалодроме, на учебной точке по метанию ножей и в медиацентре, где участники лагеря снимают и монтируют свои первые репортажи о событиях «Страны Героев».

«К реализации проекта причастно множество людей, — сказал Олег Николаев. — Благодарю всех, особенно Российское военно-историческое общество, потому что инициатива создания современного военно-патриотического лагеря давно жила и ждала своей реализации. Мы рады выступить в качестве партнера, готовы и дальше продолжить такое плодотворное сотрудничество. Ребята здесь очень заряженные и чувствуется, что узнали много нового, а самое главное — они здесь нашли друзей. И важно, чтобы выстроенные коммуникации были сохранены, развились и превратились в новый проект».

На протяжении двух недель в ФОЦ «Белые камни» порядка 450 детей из 14 регионов страны осваивали дополнительную общеразвивающую программу, содержащую модули «Военная история России», «Социальное проектирование», курсы тематических направлений «Защитники», «Хранители Истории», «Медиа Победы», «Волонтеры Победы», занятия по физической подготовке и спорту.

Справка «СЧ» «Страна Героев» — это сеть военно-исторических лагерей, организованных Российским военно-историческим обществом в рамках Национального проекта «Культура». Они ежегодно принимает 5000 детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Каждый год регионы, где проходят тематические смены «Страны Героев», меняются. В этом году, помимо Чувашии, лагерь принимают Удмуртия, Самарская, Ярославская и Новосибирская области.

Для детей и подростков путевка в «Страну Героев», комплект формы и учебная тетрадь абсолютно бесплатны. Это федеральная мера поддержки талантливых школьников. На заявочном этапе ребята подают в оргкомитет портфолио и мотивационное эссе, где рассказывают, почему хотят поучаствовать в лагере. Вторая смена лагеря пройдет на базе ФОЦ «Белые камни» с 20 августа по 2 сентября.