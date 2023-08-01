Дай «пять» чемпиону!

В Чувашии полицейские и общественники «приближают» спорт к детям…

В детском оздоровительном лагере «Березка» высадился целый спортивный десант во главе с мастером спорта России по боксу Андрияном Максимовым. Призер чемпионатов МВД России по боксу и рукопашному бою, чемпион Приволжского федерального округа и Чувашии по боксу провел с ребятами «Зарядку со стражем порядка».

В этом году акция МВД России под таким названием проводилась в восьмой раз, и по всей стране самые именитые спортсмены-полицейские делают спорт ближе и привлекательнее для подрастающего поколения. Доброта и обаяние Андрияна настолько покорили ребят, что после зарядки они окружили его толпой. Кто-то разглядывал медали чемпиона, удивляясь их количеству, хотя на встречу старший лейтенант полиции привез только самые значимые из своих двухсот с лишним наград, кто-то спрашивал, как давно он занимается спортом.

Как оказалось, в бокс будущий чемпион пришел в семилетнем возрасте с легкой руки своего отчима, успешно выступавшего за Ханты-Мансийский автономный округ. А сам Андриян попал в надежные руки заслуженного работника физкультуры и спорта Чувашии Николая Ремеслова. «Подчиняться такому тренеру было совсем нетрудно», — говорит офицер МВД. — Для нас он был словно второй отец». Благодаря ему в общем-то и сложилась победоносная цивильская школа бокса. Своим ученикам он передал столько энергии, что те «искрят» до сих пор. Буквально все юные поклонники и поклонницы Андрияна Максимова тянули к нему свои ладошки, видимо, чтобы просто «подзарядиться».

По соседству делились секретами айкидо Семен Паркаев, Петр Васильев и Сергей Крылов — ученики заместителя председателя Общественного совета при МВД, президента федерации этого вида спорта в Чувашии Сергея Мельникова. А Сергей Николаевич объяснял ребятам, почему так важно заниматься любым видом спорта: «Спорт формирует ваш характер, ваше мировоззрение и крепость вашего духа!»

Вместе с зажигательным выступлением руководителя студии аэробики регионального физкультурно-спортивного общества «Динамо» Лилии Яковлевой вышел настоящий праздник духа и тела, наполнивший положительными эмоциями как детей, так и взрослых. «С вами было круто!» — сказали ребята на прощание гостям из МВД и общественникам…

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