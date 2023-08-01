Отмена обошлась дорого

В последнее время интернет-мошенники неплохо «навариваются» на любителях интимных услуг. Наша газета неоднократно писала о жертвах подставных жриц любви. Однако мало кто задумывается о печальных последствиях, когда хочется «горячего» досуга.

На этот раз на удочку мошенников попался житель Шумерлинского муниципального округа. Вместе с друзьями он отдыхал в одной из саун Чебоксар. Компания решила скрасить вечер присутствием девушек, оказывающих интимные услуги. В интернете нашли телефон, позвонили, но договориться не получилось — цена за удовольствие была слишком высока.

Но для молодого человека история на этом не закончилась. На следующий день ему позвонили и сообщили, что из-за отказа оформлять заказ у организации возникли проблемы с кассой — счета оказались замороженными и не поступает оплата от новых клиентов. Поэтому мужчине предложили оплатить причиненный ущерб из-за отмены заказа — 170 тысяч рублей. После «разморозки» финансовых счетов мужчине обещали вернуть всю сумму обратно.

Шумерлинец перечислил эти деньги на указанные незнакомцами счета. Но когда ему позвонили на следующий день и по той же схеме стали снова требовать деньги и угрожать уголовной ответственностью за якобы причиненный финансовый ущерб, мужчина, наконец, догадался, что имеет дело с мошенниками. С этими мыслями молодой человек и обратился в полицию.