Сельчанин потратил 26 тысяч рублей, пытаясь «заказать» девушку по вызову

Молодой человек просто хотел провести хорошо время. Правда, в качестве подруги дней суровых решил выбрать девушку по вызову.

Житель Батыревского муниципального округа трудился рабочим в Новочебоксарске и решил провести вечер в компании девушки. Для этого он воспользовался предложением интернет-сайта, предоставляющего услуги интимного характера. Сначала все шло по его плану. Пройдя по ссылке, он перевел на указанный счет тысячу рублей. Затем ему сообщили о необходимости оплатить страховку и прочие услуги. Мужчину этот факт не насторожил, и таким образом он перевел в общей сложности 26 тысяч рублей. Время шло, а желанная девушка все не приезжала. В конце концов молодой человек понял, что его обманули мошенники.

Жалея о потраченных деньгах, сельчанин обратился в отдел МВД России по Новочебоксарску. Возбуждено уголовное дело, «прекрасную незнакомку» ищут.