Байкеры и полицейские провели совместные профилактические моторейды в Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ, 9 августа. /ТАСС/. Порядка 50 активистов-байкеров провели с полицией совместное профилактическое мероприятие «Мото», во время рейдов возбуждены 132 дела об административных правонарушениях, говорится в сообщении МВД по Чувашии.

«Провели совместный профилактический рейд „Мото“. Общественников попросили включиться в выявление нарушений со стороны водителей мототранспортных средств, фактов управления в состоянии опьянения, превышения скорости, других ПДД. В рейде приняло участие порядка 50 активистов-байкеров», — отмечается в сообщении.

Мероприятие проходило с участием представителей Союза мотоциклистов Чувашии и трех мотоклубов. «Для выявления нарушений использовали скрытое патрулирование, на наиболее оживленных участках трассы осуществляли наблюдение с помощью квадрокоптера», — уточняется в сообщении.

По данным правоохранителей, за четыре дня моторейдов возбуждено 132 дела об административных правонарушениях в отношении 90 водителей, собственников и пассажиров мототранспортных средств. В частности, выявлено 11 мотоциклистов в состоянии опьянения и 53 водителя, которые не имеют водительских прав либо были лишены их. Кроме того, к административной ответственности за передачу права управления лицу, не имеющему водительского удостоверения, привлечены родители 14 несовершеннолетних байкеров. На специализированные стоянки помещено 60 единиц транспорта.

В пресс-службе МВД по Чувашии ТАСС сообщили, что в январе–июле зарегистрировано 47 аварий с участием мототранспортных средств, в то время как за аналогичный прошлогодний период — 37. С начала года погибли три байкера, в январе–июле 2022 года — пять.