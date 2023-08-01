В Чувашии расширили перечень субсидируемой техники для аграриев

ЧЕБОКСАРЫ, 9 августа. /ТАСС/. Список субсидируемой сельскохозяйственной техники в Чувашии расширен, в него включили опрыскиватели и оборудование для раздачи кормов. Соответствующий проект постановления одобрен на заседании регионального правительства.

«Проектом постановления [кабинета министров Чувашии] расширяется перечень субсидируемой техники и оборудования: дополнительно вводятся опрыскиватели самоходные, прицепные, полуприцепные, навесные, а также оборудование для подготовки и раздачи кормов. Также уточняются категории получателей субсидии», — сообщил на заседании вице-премьер республики, министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.

Изменения вносятся в правила предоставления субсидий на возмещение части затрат для технической и технологической модернизации сельскохозяйственных производств. В своем телеграм-канале Артамонов написал, что данная программа востребована и помогает повышать энергообеспеченность предприятий, что влияет на скорость сбора урожая и качество продукции. «С начала года по господдержке аграрии приобрели 154 трактора, 18 зерноуборочных комбайнов, 6 кормоуборочных комбайнов, 40 единиц навигационного оборудования и другую технику — всего 334 единицы», — добавил министр.

По информации Минсельхоза Чувашии, в апреле 2023 года в перечень субсидируемых сельхозмашин в республике включили спецтехнику, выпускаемую дружественными странами. Кроме того, аграриям стали возмещать часть затрат на покупку самоходных сельскохозяйственных косилок, вышек для навешивания хмеля и ремонта хмелевых шпалер, опрыскивателей для насаждений хмеля.

Аграриям в Чувашии компенсируют от 35% до 50% затрат на покупку новой техники и оборудования. По данным министерства, максимальная ставка (50%) установлена при приобретении спецтехники для хмелеводства; 45% возмещается хозяйствам, занимающимся животноводством, растениеводством, выращиванием картофеля или овощей, 35% — аграриям, которые заняты исключительно растениеводством.