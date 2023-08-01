Новые указатели для туристов и грибников появились в лесах двух республик

Активисты движения «Стрелки — выход из леса» продолжают свое благородное дело: в выходные они установили еще несколько указателей, помогающих заплутавшим туристам сориентироваться среди дебрей, сообщает телеграм-канал газеты «Марийская правда».

Три экипажа отправились в Заволжье Чувашской Республики «закрывать» районы, где наиболее часто бывают горожане и, порой, теряются. Вместе добровольцы за выезд установили один указатель на территории Чувашской Республики по линии Липша — Северный, а также пять на территории Марий Эл в районе деревни Липша. Установлены указатели и в болотистых районах традиционного сбора ягод на границе двух республик. Эти районы являются головной болью спасательных служб двух соседних регионов РФ.

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Проект «Стрелки» реализуется в лесных массивах Татарстана, Марий Эл и Чувашии, в которых часто теряются люди. В помощь заблудившимся — указатели-стрелки с информацией о направлении выхода из леса. Каждая стрелка имеет свой уникальный номер, данные о координатах которого доступны спасательным службам МЧС. На 3 июля этого года волонтеры установили в лесах 176 указателей-стрелок. Основные участники проекта — Общественный региональный спасательный отряд (г. Казань), Марийская аварийно-спасательная служба и отряд «Лиза Алерт» из Чувашии.