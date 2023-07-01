Уголовное дело возбуждено в Чувашии по факту затопления маломерного судна

ТАСС, 30 июля. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту затопления маломерного судна в Чувашии, сообщается в телеграм-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, вечером 29 июля на 1156-м км судового хода реки Волги в районе Амоксарских островов Чебоксарского муниципального округа Чувашии в результате шторма произошло затопление маломерного судна. Погиб один человек, судьба двоих неизвестна.

По данным Приволжской транспортной прокуратуры, Чувашская транспортная прокуратура проводит проверку по факту ЧП. В ведомстве отметили, что в ходе поисково-спасательной операции удалось обнаружить и спасти семь пассажиров лодки. Сейчас прокуратура координирует работы по поиску судоводителя и одного из пассажиров.