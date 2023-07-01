Школы не отремонтировали, медицинские офисы не построили…

После проведенного Главой Чувашии совещания по проблемным объектам капитального строительства несколько подрядчиков остались без фронта работ.

Как сообщают в Минстрое республики, по итогам совещания принято решение расторгнуть контракты с ООО «Стройтех», возводящим отделение врача общей практики в поселке Алтышево Алатырского муниципального округа, и с ООО «Креатив-Строй» — фирмой, ведущей строительство отделения врача общей практики в деревне Новые Яхакасы Вурнарского муниципального округа и таких же медицинских учреждений в деревне Арабоси и в селе Шоркистры Урмарского муниципального округа.

Кроме того, службе единого заказчика Минстроя Чувашии поручено применить штрафные санкции в отношении

ООО «Глобалстрой» и расторгнуть с этой фирмой контракт на капитальный ремонт двух чебоксарских школ — № 7 имени Олега Беспалова и № 38. Причина — незавершение капремонта в установленные сроки.