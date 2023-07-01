Выпускник Академии МЧС из Чувашии рассказал о встрече с Путиным

В Кремль с красным диплом

В отпуск после окончания учебы приехал в родной Шемуршинский округ выпускник Академии Государственной противопожарной службы МЧС России Кирилл Степанов. Парня этого теперь в республике знают многие — именно он в числе лучших выпускников вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД был в июне приглашен в Кремль,

и ему лично пожал руку Президент России Владимир Путин.

По словам Кирилла, выбор, куда пойти учиться, был сделан на общем семейном совете — и в 2019 году, получив направление от Главного Управления МЧС России по Чувашии, он успешно прошел вступительные испытания в противопожарной академии. Диплом с отличием дался Кириллу без особых проблем: «Учиться не трудно, если действительно учиться», — рассказал он корреспонденту «СЧ».

О том, как прошла встреча с Владимиром Путиным, о самом Кирилле Степанове и его дальнейших планах на жизнь читайте в ближайшем выпуске «СЧ».