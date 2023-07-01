В республике стартовал «День поля — 2023»

Это ежегодная выставка-демонстрация самых современных образцов сельскохозяйственной техники, удобрений и средств защиты растений, сортов культур и технологий их возделывания.

По традиции выставка проходит на площадке возле деревни Михайловка Цивильского района, на территории Чувашского НИИ сельского хозяйства. Сюда съехались представители 80 компаний из 17 регионов страны, занимающихся производством и поставками агроресурсов. В программе «Дня поля» — отраслевые круглые столы, мастер-классы и, конечно же, демонстрация новинок. Особый интерес у собравшихся вызвала сельхозтехника отечественного производства и опытные делянки перспективных сельхозкультур.

Участников выставки приветствовал Глава республики Олег Николаев. «Демонстрируемые на выставке достижения технического и технологического оснащения АПК показывают, что отрасль движется динамично и поступательно», отметил он. Подробности — в ближайшем номере «СЧ».