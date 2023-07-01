По улице Привокзальной в Чебоксарах планируют упорядочить парковочную зону

Как именно это сделать, решили спросить у самих горожан. На портале «Открытый город» запущен опрос по организации пространства по улице Привокзальной. Речь идет об участке между домами № 1Г и 3Б. На сегодня здесь находится бесплатная парковка.

Но машины паркуют хаотично, кто как может. На выбор предлагается три варианта: либо организовать платную стоянку, либо переоборудовать территорию в пешеходную зону или же облагородить парковочную площадку цветниками и клумбами. А те, кому ни одна из вышеперечисленных перспектив не понравится, может внести свое предложение по обустройству этой территории. Вариант, набравший больше всего голосов, обещают воплотить в жизнь до декабря этого года.