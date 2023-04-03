За сутки в Чувашии «скорые» совершают до тысячи выездов

От дома к дому, и ночью, и днем

Где и как обслуживаются машины службы «03» и достаточно ли для их ремонта запчастей? Каким оборудованием могут «похвастаться» реанимобили? Для чего выездному доктору видеорегистратор? Об этом и многом другом узнали участники пресс-тура, организованного Минздравом Чувашии и Республиканским центром медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

В каждой работе — свои трудности

Иные бдительные читатели наверняка свяжут выезд журналистов с неоднозначной ситуацией, что сложилась вокруг жалоб некоторых водителей «скорой помощи» на низкую зарплату, изношенность транспорта и плохое обеспечение форменной одеждой. Свои претензии они изложили в видеообращении, получившем общественный резонанс. Однако заметим, что на следующей неделе, 28 апреля, «скоропомощники», как они себя сами называют, отметят профессиональный праздник, поэтому желание рассказать о своей работе в преддверии особой даты — вполне объяснимо.

Цифры и факты По данным Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии, всего в республике 14 подстанций скорой помощи, за которыми закреплены более 400 водителей автобазы. За сутки по Чувашии машины выезжают на вызовы до тысячи раз.

Отметим (и журналисты других СМИ подтвердят), что никаких запретных тем во время пресс-тура не было. Наоборот, нам максимально открыто постарались показать, как работает современная служба скорой помощи. Главный врач Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Ольга Краузе отвечала в том числе и на проблемные вопросы корреспондентов газет, тележурналистов и блогеров. Жаль только, что водители, с которыми как раз и хотелось пообщаться, в большинстве своем от интервью скромно отказывались.

«Думаю, в любой работе есть свои сложности и нюансы», — согласился поговорить смелый водитель реанимобиля Сергей Максимов из Чебоксар, который восемь лет работает на «скорой». В среднем за смену он выезжает по десяти-двенадцати адресам. То ли было в ковидные времена, когда и свободной минутки не находилось. Но тогда и за допнагрузку шли доплаты — федеральные и региональные.

Как объяснили нам позднее в Центре, оплата труда водителя зависит от отработанных часов, стимулирующей части, «ночных» часов и переработки, стажа и так далее. Во время пандемии водитель получал порядка 60 тыс. рублей и больше, но еще в прошлом году допвыплаты отменили, и зарплата снизилась почти в два раза, оттого и весь ажиотаж.

Несмотря на сложности и достаточно напряженный график, свою работу Сергей Максимов любит и считает, что автопарк скорой помощи в республике, по сравнению с тем, что было, когда он только устраивался на работу, заметно обновился. По словам водителя, лучше стало со снабжением, инструментами, в порядок привели помещения автобазы, где теперь просто приятно находиться, да и сами машины, в том числе и отечественного производства, стали гораздо комфортнее.

«Конечно, не все в нашей службе идеально, — согласился Максимов. — И зарплату, как и всем, наверное, хотелось бы побольше. Случается, что и машины ломаются, но в рабочем порядке по мере сил и возможностей у нас стараются решать все проблемы»…

«Старички» еще послужат

«Автопарк у нас обновляется ежегодно, — заверила Ольга Краузе, принимая журналистов на автобазе Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. — В прошлом году в декабре к нам поступило 12 машин: пять «Газелей» и семь «Соболей». Они обслуживают сельские поселения и малые города. Нынче уже получили девять автомобилей, и, возможно, до конца года будут еще поступления».

По словам главврача, в машинах дефицита нет, но обновление должно идти постоянно, ведь речь идет об особой технике, от которой зависит жизнь людей. Как таковых ограничительных сроков по использованию автомобиля нет, но после пяти лет эксплуатации машину ставят на контроль. Техническое состояние зависит и от нагрузки, скажем, в ковидное время установлен рекорд по пробегу «скорой» — порядка 1200 км в сутки. Если «здоровье» машины не позволяет справляться с таким режимом, да и затраты на содержание не окупаются, тогда авто передаются либо другим медорганизациям для хознужд, либо списываются. А четыре машины из числа «старичков», но тех, что еще на ходу, недавно были отправлены в помощь бойцам в зону СВО.

На замену есть машина

Как сообщил заместитель главврача по хозяйственным вопросам Андрей Кириллов, всего в республике 254 «кареты» скорой помощи. Ежедневно на линию выходят 102 машины. 66 автомобилей (по две машины на бригаду) обслуживают столицу Чувашии. Чебоксарские машины в основном находятся на автобазе, здесь их проверяют на исправность, моют, готовят к следующему рейсу. Сюда же привозят и «районные» автомобили, если их требуется «подлечить».

В прошлом году, как и сказал водитель Максимов, на автобазе провели масштабный ремонт. В порядок привели инженерные коммуникации, в гараже обновили и утеплили фасад, отремонтировали крышу, установили системы мойки и очистки, въездные и откатные ворота, автоматический шлагбаум. «Словом, сделали все, как полагается, чтобы нормально содержать и обслуживать машины скорой помощи», — заверил Андрей Кириллов. Он также сообщил, что заключены контракты на приобретение запасных частей и договоры со специализированными организациями — на тот случай, если машинам, в том числе иномаркам, потребуется сложный ремонт.

«А приходится ли шоферам самим ремонтировать спецтранспорт?» — спросили журналисты.

«Согласно должностным инструкциям водители могут выполнять мелкий ремонт. Поменять лампочки, дворники и тому подобное каждый автолюбитель в состоянии», — ответил Кириллов. Кроме того, чтобы машина вышла на линию, ее осматривает и оценивает механик. Если есть проблемы, авто просто не выпустят в рейс.

«Само оказание скорой медицинской помощи ни в коем случае не должно страдать. У нас есть автопарк, и мы спокойно можем заменить в случае чего машину, — обнадежила Ольга Краузе. — Да, в 2022 году из-за санкций были проблемы по поставкам запчастей. Но на сегодня, когда составлен план финансово-хозяйственной деятельности и прошли конкурсные процедуры, все вопросы решаются, в том числе и по поставкам формы и спецодежды».

От реанимобиля до оперативного центра

Журналистам показали, как оснащены сегодня современные «скорые». Главный фельдшер Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Марина Батурина рассказала, что выездная бригада получает звуковой сигнал о вызове на планшет, кстати, такой гаджет, заверили нас, имеет каждый экипаж. Доктор сразу видит на экране данные пациента, включая историю болезни, его местоположение. А водитель — оценивает дорожную обстановку, чтобы как можно быстрее, минуя пробки и дорожные работы, доехать до адресата. Если требуется госпитализация человека, забивается соответствующий «статус», и система подсказывает, в какую больницу пациента везти. Например, в пандемию «умный помощник» указывал, где есть свободные ковидные койки.

У каждой бригады имеется нагрудный видеорегистратор, если, конечно, пациент не против записи. Может пригодиться этот полезный гаджет и для защиты самих медиков. Кроме того, в машине есть своя тревожная кнопка — на тот случай, если кто-то решится напасть на врачей, а такое порой, увы, случается.

С оборудованием реанимобиля познакомил заведующий подстанцией №?2 Ленинского района Чебоксар и по совместительству врач анестезиолог-реаниматолог выездной бригады скорой медицинской помощи Николай Тябуков. Он показал и электронную панель, с помощью которой можно «настроить» нужные свет и температуру в салоне машины, и противошоковые матрасы, и аппарат для искусственной вентиляции легких, и баллон для экстренной подачи кислорода, и инфузомат, помогающий вводить лекарства с определенной скоростью, и многое другое.

Побывали журналисты и в самом «сердце» скорой помощи, — оперативном отделе, где диспетчеры колл-центра принимают звонки. В среднем на каждого из них приходится по 200 звонков в сутки. Когда на кону стоит жизнь человека, вызов должен быть принят максимально быстро, на что у операторов уходит, как правило, не более полутора минут. Здесь же находятся три старших врача, которые контролируют всю республику. Электронное табло показывает количество поступивших звонков и время ожидания ответа оператора. А все вызовы, работа выездных бригад высвечиваются на большом экране. Тут весь регион как на ладони — можно проследить, не задержалась ли машина в пробке, с какой скоростью она движется, сколько времени медики провели у пациента. Если автомобиль вдруг попал в ДТП, принимаются оперативные решения по выезду другой бригады.

Показали нам и музей скорой помощи, и комнаты отдыха фельдшеров и водителей, где, между прочим, есть своя кухня, спальни и душевая. Также посетили мы центр обучения, где отрабатываются профессиональные навыки. Мастер-класс по оказанию первой помощи провели медики и для журналистов. Самое главное, не стоять равнодушно при виде попавшего в беду человека, и если вызвал «скорую», будь ответственным до конца — дождись, когда помощь прибудет, уяснили для себя представители СМИ.