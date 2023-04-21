Ветеринарные службы Ульяновской области и Мордовии провели совместные учения

На учениях отрабатывалось предотвращение распространения опасного заболевания животных, известного как африканская чума свиней. Учения проводились в Дубенском районе Мордовии и соседней области совместно специалистами ветеринарной службы Республики Мордовия и Агентства ветеринарии Ульяновской области, сообщают «Известия Мордовии».

В рамках учений были организованы временные ветеринарно-полицейские посты, проведена эпизоотическая разведка территории, отобраны и направлены в ветеринарную лабораторию пробы патологического материала, а также проведена дезинфекция территории. В ходе учений также была продемонстрирована новая дезинфекционная техника.

Учения такого рода важны для обучения и подготовки специалистов в области ветеринарии и борьбы с эпидемиями, так как они помогают практически применять знания и навыки, полученные в теоретическом обучении. Проведение таких учений способствует улучшению качества работы ветеринарных служб и повышению эффективности борьбы с опасными инфекционными заболеваниями.